Víctor Manuelle, el sonero que llegó “justo a tiempo”

Recientemente me estrené como abuelo, un amor que no había imaginado y lejos de pensar en el retiro, me animó para cumplirle a la niña”

Víctor Manuelle

Una carrera extensa

Si bien se habla de estas tres décadas, es menester recordar que su incursión artística fue mucho antes. Víctor Manuelle hizo parte de importantes orquestas, haciendo coros con figuras consagradas, y aun cuando contaba con ese respaldo, decidió escuchar su voz interior e inspirado en los grandes de la Fania, pensó en tener su propia orquesta.

“Me tomó dos años en sentir que mi carrera arrancaba, los primeros meses fueron inciertos y esa primera producción no tuvo el impacto que hubiese querido, pero era necesario ir escalón por escalón y ahora recuerdo esos momentos con mucho cariño, valió la pena asumir el riesgo”, manifiesta satisfecho.

“Justo a tiempo” fue ese primer álbum, Gilberto Santa Rosa fue su productor, por lo que para Víctor resultó más fácil asumir esa decisión. “Tuve la bendición de tener en los coros a Cheo Feliciano, Adalberto Santiago, Tito Allen y arreglistas como Ramón Sánchez, entré apadrinado por un grandes ligas, que además me llevó a la compañía Sony, en un momento en que el género estaba en buenos lugares, es decir, las cartas estaban acomodadas”, agrega.

Si bien lo anterior era un buen presagio, la competencia era fuerte, para entonces salían grandes figuras como Rey Ruiz, Luis Enrique, Jerry Rivera, el mismo Gilberto que estaba establecido, al tiempo que se compartía escenario con los consagrados, pero la calidad y el talento le dieron luz propia.

Lo que pocos saben es que el sueño de Víctor Manuelle era ser el cantante de una orquesta como el Gran Combo, de Tommy Olivencia o de Willy Rosario, porque además era todo un honor, concepto que cambió un poco a finales de los 80 con la llegada de voces solistas como Eddy Santiago, Frankie Ruiz y Santa Rosa, baluartes de la salsa romántica.

El don que se supera cada día

Hay muy buenos cantantes en el género, y en el mismo ser sonero es más que el talento, un don. Víctor Manuelle hace parte de ese selecto grupo, aunque se declara respetuoso y cree que esa virtud de la improvisación es un regalo de Dios, sin embargo, cuando habla de Cheo Feliciano o Beni Moré, afirma ser un aprendiz de ellos y considera que le falta para alcanzar el nivel.

“Ese don lo he ido desarrollando y en el homenaje en vida a Celia Cruz, tuve la oportunidad de que la gente conociera esa habilidad que, si bien la manejaba, no se había hecho internacional, esa presentación me llevó a que en adelante me pidieran incluirla”, afirma.

Dentro de todo ese concepto musical, la madurez de este artista llegó al entender que no sólo era un exponente de salsa, le gustaba el negocio, era como tener un empresario interno que analizaba hacia dónde se dirigía su carrera y fue percibiendo que el género, que desde los años 70 era un movimiento juvenil, para entrar al nuevo siglo buscaba evolución.

“Encontré en el movimiento urbano la preferencia joven, y pensé que si no me unía, pasaba a la historia, quería estar vigente y de ahí salió mi primera colaboración con Héctor y Tito en el 2001, luego llegó Tego Calderón, Don Omar, Yomo, entre otros, y ahora, en lo más reciente, entra Bad Bunny, Farruko, Wisin, Yandel. Al principio fui criticado, pero en esta celebración de 30 años entendí que fue un acierto, porque me mantuvo en el gusto de la juventud, mi carrera ha sido de riesgos”, afirma satisfecho.