Ventino nos muestra sus looks favoritos para Amor y Amistad

Camila Esguerra: para ella el amor es lo más importante, por eso sus colores favoritos son el rosa y el rojo y no dudará en usarlos para esta celebración. “Soy una obsesionada con los corazones, y puede parecer muy cliché, pero me gusta; así que para amor y amistad sí que me pondría una prenda con corazones. Menos mal, tengo varias de ellas en mi closet y creo que es perfecto darle ese toque especial, romántico y diferente a este día”. De igual forma, Camila destaca que para esta fecha vale la pena poner un esfuerzo extra y usar, por qué no, unos tacones y un corset, pues a ella esta pieza la hace sentir poderosa, elegante y sexy. (Lea aquí: 5 recomendaciones para vestir niños en climas cambiantes)

“Hace que mi cuerpo resalte, y realmente me encanta cómo se ve, y bueno a mi pareja también -risas-. Esta sería la prenda por la que optaría en Amor y Amistad”. afirmó.

Olga Lucía Vives : prefiere la comodidad, ante todo, pues asegura que ya existe confianza con esa persona especial, pero eso sí, nos aclara que si es para salir con alguien nuevo elegiría vestir elegante. “Mi outfit ideal sería una sudadera cool para estar súper cómoda, quizás la combinaría con un crop top pegado, y lo acompañaría con una chaqueta oversize o ancha. En cuanto a accesorios no me pueden faltar los aretes, y piercings o ear cuffs, ya que tengo perforaciones en la oreja izquierda”. A su vez, destaca que la paleta de colores a usar en esta ocasión está marcada por los tonos cálidos, como los rojos, fucsias y naranjas, y finalizó mencionándonos cuál es su plan perfecto para festejar con su ser querido.

Makis de Angulo : nos cuenta que su look es 100% cómodo de manera que le permita sentirse bien y relajarse. “Mi outfit ideal sería uno en el que me sienta muy cómoda, y aunque muchos no lo crean, dentro de la comodidad se puede encontrar la elegancia. No siempre estar elegante tiene que implicar sentirse incómoda, por eso no debemos temerles a looks más relajados, y no puedo olvidar llevar conmigo siempre aretes, pues le dan un toque especial a cada outfit, y más en estas celebraciones”. La cantante de Ventino también destacó que, si bien ella prefiere los tonos oscuros, para estas fechas usa algo de color, que la haga brillar más de lo normal; y al igual que sus compañeras su plan perfecto es salir a comer o de paseo, o simplemente cualquier actividad que le ayude a pasar un rato especial con sus personas favoritas.

Natalia Afanador: es el ejemplo perfecto de comodidad y elegancia, le gusta combinar estos moods a diario y usar un pantalón suelto con una chaqueta elevada, para darle un toque chic, acompañada de una cartera y un buen peinado. “Me encanta ponerme accesorios en la cabeza como sombreros, bobinas, moños, balacas y para amor y amistad esto no será la excepción”. Natalia prefiere los colores neutros en su día a día, y para festejar amor y amistad incluirá colores rojos en zapatos o bolsos, ya que combina perfecto con los tonos que ama usar. Por último, nos cuenta que su plan favorito es ir a un buen restaurante o preparar una celebración en casa con sus amigos, acompañada de una tabla de quesos y vino.

Finalmente, Daniela Segura Content Specialist de GoTrendier Colombia, nos da un tip importante para lucir bien en esta celebración. “Siempre lo adecuado es usar tonos que vayan acordes con la piel, sin embargo, para ocasiones especiales el rojo y el negro suelen ser una buena elección. En cuanto a las prendas y accesorios apropiados para deslumbrar a nuestra pareja, es interesante las que tienen texturas en satín, transparencias y encajes, el cuero puede ser una buena alternativa para este tipo de encuentros. Como complemento, unos buenos tacones”.