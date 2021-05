El 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la República declaró a esta fecha como el Día del Maestro en Colombia.

Actualmente la pregunta que muchos se hacen es si la tecnología, en algún momento, remplazaría al maestro. A la postre surgen muchos interrogantes: ¿Son los maestros responsables solamente de la transmisión del conocimiento e información, que pueden ser ahora fácilmente alcanzados? Después de todo, gran parte del conocimiento acumulado en el mundo está ahora a sólo un clic de distancia. Pero ¿Se podrá reconocer lo valioso y verdadero entre lo irrelevante e inútil? ¿Podrán hacerlo nuestros niños, si los dejamos a sus propios recursos?

“La tecnología es limitada, es transitoria y puede volverse obsoleta muy pronto. Lo que es una constante, sin embargo, es el maestro en el aula”. (Wright, 2013)

Lo que sí es cierto es que con el paso del tiempo, cambiará la forma de enseñanza. Las computadoras no remplazarán a los maestros pero los maestros que no usen las tecnologías serán definitivamente remplazados.

Lo que hace un maestro

Nada remplazará una sonrisa, una palmadita en la espalda de incentivación, una mirada de aprobación o desaprobación, la comunicación verbal, la interacción profesor-alumno, la empatía y conexión personal que influye en la construcción de los sentimientos y las emociones, algunas de las actitudes que asume el maestro día a día en el aula de clase. La tarea de educar es única e irrepetible, distinta en cada caso.

“La tecnología, por sí sola, no educa ni desarrolla la honestidad, el esfuerzo, la coherencia o la resiliencia, no nos hace más sociables ni forma en la convivencia y el respeto. La tecnología y la comunicación global en red han sido creadas para servirse de ellas no para sustituirnos ni para hacer desaparecer la riqueza y singularidad del ser humano”.

Cinco razones

En su blog el maestro Santiago Moll nos trae cinco razones por las que la tecnología nunca remplazará a los maestros. Este es su testimonio:

“He tenido claro desde un buen principio que las Nuevas Tecnologías han llegado al campo de la Educación como una herramienta y no como un elemento sustitutivo de la labor del docente”.

Educación. Diferenciar los conceptos educar y aprender. Mientras que aprender significa adquirir conocimiento de algo mediante el estudio o la experiencia, estudiar se concibe como el desarrollo de las facultades intelectuales y morales de las personas, en nuestro caso como docentes, de nuestros alumnos.

Interacción. El docente tiene la gran oportunidad de poder interactuar libremente con sus alumnos. ¿Qué significa esto? Pues que tiene la oportunidad de convertir un mensaje unidireccional, en un mensaje bidireccional.

Interpretación. Cuando pienso en una máquina y en una persona, siempre pienso que una de las grandes diferencias que existen es que la máquina responde, mientras que la persona interpreta aquello que se responde.

Inspiración. Las máquinas no nos transmiten sentimientos. El gran docente es aquel que es capaz de emocionar, de mover y conmover el espíritu de sus alumnos, de llegar a lo más hondo de sus sentimientos, de causar admiración.

Ejemplaridad. Estoy convencido que podemos llegar a inspirar y a ser un referente y un modelo para muchos de nuestros alumnos, si educamos y enseñamos desde la honestidad, desde la rigurosidad, desde la pluralidad y, como no, desde la pasión.

Hoy rindo homenaje de admiración a todos los maestros que generosamente inculcan a sus alumnos valores, especialmente el respeto a la edad, a la dignidad de las personas.