Un “ratico” en la vida de Juanes

Juanes

¿Cómo es el compromiso adquirido con la Fundación Mi Sangre?

Comenzó sin que yo lo supiera cuando hacía parte de Ekhymosis con sus letras sociales, después en mi primer álbum, la canción “Fíjate bien” se utilizó en varias organizaciones y empecé a acercarme a la problemática del país, hasta crear la Fundación hace 15 años.

Eres el colombiano con más Premios Grammy, ¿Qué significan para ti?

No me los esperaba. Los veo como llaves que abren puertas y estimulan el trabajo, no solo mío, también del equipo, pero también pienso que no es la principal razón por la que trabajo.

¿Cómo logras colaboraciones internacionales con tus ídolos?

Ha sido un sueño. A veces no me creo que haya cantado con Steve Vai, haber hecho una canción de Metallica o los duetos con Tony Benet y Juan Luis Guerra, son regalos que la música me ha dado.

También llegan colaboraciones con jóvenes talentos...

Desde que nacieron mis hijos entendí que enseñan muchas lecciones, igual sucede con la música, no es regla que los más adultos saben todo, podemos intercambiar conocimiento y en el caso de Morat, Mabyland y las cartageneras Vale, me inspiran, como muchos otros.

¿Puedes contar algo del nuevo álbum?

Ya está terminado, tiene trece canciones inéditas y va por el rock, el Caribe, un par de baladas y muy profundo en las letras, fueron hechas en pandemia, creo que es el mejor de mi carrera.

¿Qué traes al Hay Festival?

Es un honor para mí, la primera experiencia en el evento fue con Miguel Bosé y Roberto Pombo, ahora regreso con Diego Londoño a contar un poco de este libro.