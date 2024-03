Un llamado a la acción, seamos incluyentes con las personas ciegas

El Instituto se une a esta fecha con diferentes mensajes de reflexión sobre cómo disminuir la discriminación hacía las personas con discapacidad visual, movilizando a que los colombianos se pueden sumar a construir un país más incluyente, gracias al conocimiento de acciones positivas que puede poner en práctica desde ya:

#SomosIncluyentes cuando estamos comprometidos en consolidar entornos laborales cada vez más inclusivos, promoviendo el valor de los talentos diversos y el desarrollo de condiciones equitativas para todos.

#SomosIncluyentes desde el lenguaje inclusivo porque una palabra bien usada puede hacer la diferencia promoviendo una imagen respetuosa de las personas con discapacidad y eliminando imaginarios negativos. No diga más discapacitado o cieguito, se dice persona ciega o persona con discapacidad visual. Tampoco “pedecen” una enfermedad.

#SomosIncluyentes cuidando las baldosas podotáctiles, los semáforos sonoros, la señalética de los paraderos, brindando orientación y descripción a las personas con discapacidad visual, si así lo requieren; para su plena autonomía y movilidad en el espacio público.

#SomosIncluyentes porque entendemos que la accesibilidad web es una prioridad. Creemos que todas las personas tienen derecho a acceder a la información y a los servicios en línea de forma autónoma y segura.

Carlos Parra Dussan, director del INCI indica “aprovechando el Día Internacional de la Cero Discriminación, hago un llamado para que las instituciones y las entidades privadas, así como los ciudadanos tomen conciencia del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, que muchas veces por no adoptar un protocolo de atención, por no tener formatos accesibles para ciegos o por no implementar una acción afirmativa se está discriminando por razón de discapacidad”.

Es importante recordar que el director del INCI decidió interponer una acción por omisión, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad condicionada de la Ley 1482 de 2011, para que extendiera el alcance de los tipos penales de discriminación y el hostigamiento, cuando se produjeran por razón de discapacidad, Corte Constitucional Sentencia C-671 de 2014. Así fue como se aprobó la Ley 1752 de 2015, que ahora sí incluye dentro de los dos nuevos tipos penales de discriminación y hostigamiento a las personas con discapacidad.

Abarcar a todo tipo de población, aceptar sus diferencias y trabajar para incluirlas en un modelo de desarrollo mundial sostenible es una de las finalidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas y conseguirlo utilizando la inclusión, la diversidad y la igualdad como pilares fundamentales; es el propósito que trabajaremos celebrando el día de la Cero Discriminación y poniendo en práctica las acciones de la campaña #SomosIncluyentes.

Las personas y organizaciones interesadas en unirse a la campaña y saber más sobre inclusión laboral, accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad visual, pueden solicitar asesoría al INCI.