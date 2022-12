Turismo en las ciudades más costosas del mundo

Dichas ciudades catalogadas como las más costosas, son también tesoros para el turismo pues en ellas se encuentran lugares y monumentos emblemáticos de ensueño para muchas de las personas que anhelan viajar y conocer el mundo. Y es que, encontrarse dentro de este listado no significa que no puedan ser asequibles para conocer y pasar unos días de vacaciones, sin tener que gastar grandes sumas de dinero. En estas es posible encontrar planes con buenos precios dependiendo de la temporada del año y algunos inclusive, gratuitos.

Recientemente, The Economist reveló el ranking de las ciudades más caras para vivir durante el 2022. Para determinar dicho listado, se evaluaron especialmente aspectos como el costo de productos y servicios consumidos por los ciudadanos y se realizó la respectiva comparativa; el resultado fue variado y la lista la encabezan ciudades de América del Norte, Europa y Asia principalmente.

Buscar asesoría para emprender un viaje a otro país, garantiza que no se encuentren contratiempos en el proceso.

Buscar asesoría para emprender un viaje a otro país, garantiza que no se encuentren contratiempos en el proceso.

Laura Daniela Acosta, de Viajes Falabella destaca algunas de las ofertas y actividades disponibles en las ciudades que encabezan esta lista y brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta por los turistas tanto al momento de planificar y reservar su viaje, como estando en destino para que no se tengan gastos excesivos o innecesarios. (Lea aquí: Estos son los mejores lugares para celebrar el fin de año)

Conozca las ciudades más costosas

Nueva York, Estados Unidos: Pese a no ser la capital del país, sí es catalogada como la capital del mundo y la ciudad que no duerme. Nueva York es un destino soñado para muchos, sus grandes rascacielos, vida moderna y gran comercio hacen que sea uno de los lugares que se deben conocer. Allí visitar el Central Park, el museo de Arte Moderno, el museo de Historia Natural y la Estatua de la Libertad son solo algunos de los planes que no se pueden dejar de hacer.

Singapur, Singapur: esta ciudad ubicada en el continente asiático destaca por su modernidad y variedad en actividades. Allí visitar el mágico Gardens By the Bay, el Mirador de Marina Bay Sands, el zoológico y realizar un Safari son algunos de los planes destacados. Imperdible también realizar un recorrido nocturno por las calles de la ciudad para disfrutar de las luces que adornan todos los edificios.

Tel Aviv, Israel: esta ciudad asiática es otra joya turística para conocer, allí se encuentra la Ciudad Blanca de arquitectura Bauhaus declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, y se concentran muchas compañías y centros de investigación lo que la convierten en una ciudad moderna, cosmopolita y de gran importancia económica para el país. Además, sus playas, tiendas de lujo y restaurantes la hacen atractiva para los turistas.

Hong Kong, China: otra de las asiáticas que encabeza el listado es Hong Kong, ubicada en China. Esta ciudad esconde en cada calle alegría y colorido, iluminada en las noches por los cientos de edificios y vida activa desarrollada en sus calles, es una mezcla de modernidad y antigüedad, de culturas, gastronomía y entretenimiento. Se puede tomar un recorrido por el teleférico Ngong Ping, visitar el observatorio Sky100 y realizar un recorrido por los mercados callejeros de Mong Kok.

Los Ángeles, Estados Unidos: esta ciudad estadounidense es muy apetecida pues concentra gran parte de la industria del mejor entretenimiento de la televisión, el cine y la música del mundo. Allí resulta infaltable visitar el tradicional letrero de Hollywood, el paseo de la fama que cuenta con más de 2.000 estrellas con los nombres de celebridades del entretenimiento, así como realizar un recorrido para observar las mansiones de muchos famosos.

Para tener en cuenta

Sea anticipado. Como siempre, la principal recomendación al momento de planear y reservar un viaje es programarse con tiempo. Una vez decida que va a viajar, y tenga determinado el destino, anticípese y revise costos en tiquetes aéreos, alojamientos, entradas para los lugares más destacados a conocer, e inclusive, el estimado de precios tanto en alimentación como en transporte dentro de la ciudad. Esto le permitirá realizar su reserva de tiquete aéreo con bastante anticipación y a buen precio y, además, hacerse una idea completa del presupuesto que requiere para todo su viaje.

Sea flexible. Una manera de ahorrar dinero es siendo flexible en ciertos aspectos como las fechas de viaje y las escalas. Prefiera, por ejemplo, viajar durante fechas de temporada baja, usualmente para estas los costos de tiquetes y alojamientos son más económicos, así como también la oferta y disponibilidad es mayor. Adicionalmente, es posible también tener un ahorro si se eligen vuelos con escalas en vez de vuelos directos, o por qué no, elegir llegar a ciudades alternas cercanas y no las principales que suelen ser un poco más costosas.

Realice un itinerario o plan de viaje. Luego de haber revisado con anticipación todas las posibilidades de actividades y recorridos en destino, es importante que se realice un plan de viaje para que saque provecho al máximo de su estadía en la ciudad de sus sueños. Reservar todos los servicios de manera anticipada le permitirá, además, no perder tiempo de manera innecesaria haciendo filas para adquirir sus entradas o tickets.

Busque asesoría experta. Para un viaje internacional de este tipo, donde se espera tener todos los detalles contemplados previos al viaje, es importante contar con el soporte de personal experto que le brinde una asesoría y acompañamiento desde el momento de planear su viaje, hasta que se haga realidad. Estos profesionales le brindarán toda la información que requiere tener de su destino y también le ayudarán a conseguir los mejores servicios y actividades con las mejores ofertas.