Tome nota y aproveche los puentes feriados que se acercan

Calidad es mejor que cantidad: Teniendo en cuenta la cantidad de feriados que se aproximan, es importante que usted y su familia revisen y planeen con detenimiento cuáles serán los fines de semana que saldrán de viaje y a qué lugares, con el fin de que su bolsillo no se vea afectado. Siempre es preferible realizar pocas salidas, pero de buena calidad; es decir, reservando los servicios de hotel, vuelos y actividades que le permitan disfrutar al máximo el destino visitado.

Julio: lunes 3 y jueves 20 (no se traslada por ser día nacional).

Colombia destaca por ser uno de los países que más días feriados tiene a nivel mundial. Para el 2023 son 20 los días no laborales, de los cuales 13 caen en día lunes. Esto brinda igual número de fines de semana largos para que los colombianos puedan sacarles provecho viajando.

Sea creativo y busque destinos poco tradicionales: Destinos de playa como Cartagena, San Andrés y Santa Marta suelen ser lo más apetecidos para pasar días de descanso. Esto sumado a que algunos fines de semana feriados son considerados temporada alta, hace que dichas ciudades sean más costosas para visitar y que, además, no cuenten con tanta disponibilidad. Por esto es aconsejable buscar lugares que ofrecen también otro tipo de actividades como es el caso de Medellín, Cali, Neiva, las ciudades del Eje Cafetero, Tunja y Boyacá, entre muchas otras. (Lea aquí: Curiosidades y ventajas de los paquetes de viaje en Colombia)

Tanto en estas ciudades principales como en otras secundarias encontrará oferta y disponibilidad de alojamientos y de actividades que asegurarán el disfrute, descanso y diversión de usted y todos sus familiares.

No permita que el presupuesto sea un obstáculo: Si usted no cuenta con mucho presupuesto para sus fines de semana feriados, no permita que esto le arruine su descanso. Puede realizar actividades en su ciudad, como visitar algunos museos que tienen entrada gratuita, realizar caminatas, recorrer algún parque o incluso vivir un día de picnic en familia con actividades al aire libre.

Escápese a un destino mágico: Algunos viajes ya vienen diseñados y organizados para disfrutar durante los fines de semana e incluyen alojamiento, tiquetes y actividades en destino. Si dentro de esta sección no encuentra el viaje ideal para usted y su familia, no se preocupe, podrá realizar la búsqueda de todos los servicios que desea y a su destino elegido. Encontrará alojamiento, actividades, asistencia médica, y hasta la posibilidad de rentar un auto, si tiene pensado realizar el recorrido por carretera, explican los expertos de Viajes Falabella.