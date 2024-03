¡Todas atentas al cáncer de ovario! ¿Por qué? Aquí le contamos

El mes de la mujer es también un momento clave para destacar la importancia del cuidado de su salud, especialmente porque son las mujeres las que contraen enfermedades como cáncer de ovario, cáncer cervical, de vagina, de vulva y de endometrio. Esto subraya la necesidad de una atención médica específica y un mayor énfasis en la prevención y detección temprana de estas enfermedades.

Los cánceres ginecológicos, a menudo, no reciben la atención que requieren en comparación con otros tipos de cáncer. Solo cuando un caso impactante o de relevancia pública aparece en la agenda, se les da la atención que merecen. Lo cierto es que estos tipos de cáncer pueden tener un impacto profundo en la calidad de vida de quienes los padecen, en particular, el cáncer de ovario, además de ser el que cuenta con una mayor tasa de mortalidad, se destaca por ser uno de los más difíciles de detectar y tratar. (Lea aquí: Lo que debes saber si has pensado en congelar tus óvulos)

¿Sabes qué es el cáncer de ovario?

Esta es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de células cancerígenas en el tejido de uno o ambos ovarios. Este tipo de cáncer puede comenzar en diferentes partes del ovario, como las células productoras de óvulos o el revestimiento del órgano.