El rol de las madres no se detiene. Esta relación que se gesta desde el vientre y se ve reflejada a cada instante, es una unión llena de costumbres que toman fuerza con el tiempo y que después son difíciles de cambiar.

No se puede afirmar con exactitud lo que se tiene que hacer o no. Algunos, consideran que, al ser los seres humanos mamíferos, es apenas normal que en el caso de los niños quieran sentir el calor de sus padres. Otros, sostienen que no hay estudios que confirmen que está bien hacerlo. (Lea aquí: 6 beneficios de realizar una consulta médica en línea)

Lo cierto es que, la tarea de hacer que estos pequeños duerman en su propia cama y los padres puedan descansar se convierte en toda una odisea y aunque, no es imposible, requiere de tiempo y mucha paciencia.

Conscientes de esto y para contribuir a este escenario, compartimos algunas recomendaciones que pueden hacer más fácil el proceso:

Duerma en la misma habitación del bebé o del niño, pero no en la misma cama: Esto le permitirá atender a las señales de necesidad que tenga en su momento.

Procure estar siempre atenta al llanto de su hijo: Esto puede ser una señal de hambre, miedo, dolor, entre otros.

Opte por un baño antes de dormir: Esto le ayudará a relajarse y a conciliar mejor el sueño.

En el caso de un bebé, procure amamantarlo sin horarios: Se recomienda hacerlo a demanda, sin espaciar demasiado las tomas ni alargarlas para que no llegue a la noche con hambre.

Arrúllelo con movimientos suaves y continuos: Priorizando tener una posición cómoda.

Trate de que estén a gusto los dos: Que el pañal esté limpio para no tener que cambiarlo tan seguido, que no tenga frío ni calor y que no haya demasiada ropa de cama o que falte.

Procure adecuar el lugar antes de dormir: Puede ser con una luz muy suave, hacerle un masaje y poner música tranquila son excelentes opciones.

Cantarles canciones de cuna: La sonoridad ejerce una influencia de tranquilidad en los niños, por eso es esencial para calmarlos.

Al poner en práctica estas recomendaciones, las madres podrán recibir el mejor regalo de todos, que es lograr un buen descanso minimizando riesgos como: sufrir de problemas de salud, no estar alerta y tener el metabolismo lento, entre otros, indican los expertos de Emma Sleep.