Terapia manual ortopédica, habilidades que curan

Los trastornos en la zona cervical son muy comunes, generando dolores que por su persistencia, afectan la calidad de vida del paciente. En este proceso, surge la Terapia manual ortopédica, que aunque se sale un poco de la fisioterapia tradicional, arroja con buenas experiencias.

La búsqueda de la mejoría dejó atrás un compendio de recetas memorizadas, para centrarse en nuevos conocimientos y aprovechando la utilidad de las manos, afirma la fisioterapeuta Karina Paternina González.

Los dolores cervicales son muy comunes en cualquier edad, algo en lo que las posturas inciden notablemente. “Una de las causas que alteran el funcionamiento del cuello, es la tensión de los músculos, por posturas inadecuadas y el uso excesivo de la musculatura”, advierte la doctora Paternina.

Cuando se pone a funcionar un grupo de músculos específico de forma seguida, estos se tensionan, no alcanzan el reposo adecuado y se fatigan, llevando inevitablemente a los dolores cervicales. Otro aspecto que también influye está en las malas posturas que se generan por el uso permanente de celulares, lo cual obliga a flexionar la cabeza hacia adelante.

La cabeza pesa y si la columna cervical no está bien fortalecida, ese peso produce un daño que llevará inevitablemente al dolor. También afirma la fisioterapeuta, que el excesivo estiramiento de los músculos también puede causar problemas, como cuando se lleva un bolso pesado en uno de los brazos, el movimiento inconsciente para elevarlo y mantener el equilibrio, tensiona los músculos.

Se trata de posturas que se manejan a lo largo de la vida y que nadie se percata del problema que pueden estar causando, hasta cuando la molestia aparece y obliga a buscar ayuda médica. Dormir bocabajo también está en esa lista, pues el cuello está girado hacia un lado específico, estirando durante ese tiempo de reposo los músculos.

Además de estos, son muchas las causas que pueden favorecer el dolor en esta zona, y en ese sentido encontramos los esguinces de cuello, el llamado ‘latigazo’, producto de un accidente en automóvil, las hernias discales y las enfermedades degenerativas producto del paso de la edad, sin embargo en la actualidad, la mayoría de ocurre por malas posturas y actividades repetitivas.

Combinación de tratamientos

Los tratamientos convencionales pueden ofrecer ayuda, medios físicos como un calor húmedo, una compresa fría, entre otros, pero las manos definitivamente son la base, afirma la doctora Paternina.

A los músculos tensionados se les ayuda con una buena movilización de tejidos blandos, que no es básicamente el masaje, existen otras técnicas para esto y es cuando el profesional toma el músculo, palparlos, movilizarlo, estirarlo y conseguir una buena relajación.

Un consejo de la experta es no olvidar los ejercicios, que juegan un papel importante en toda recuperación, lo que no se ejercita, se atrofia, de otra parte, pierde fuerza y no logra estabilizar la columna cervical y muy probablemente la recaída es inminente.

Con la terapia se hacen técnicas manuales, sea de tejidos blandos lo mismo que articulares en diferentes planos de acuerdo a la condición del paciente, aparte se combinan con ejercicios terapéuticos, para que la musculatura del cuello tenga fuerza y estabilice la columna para resistir las posturas cotidianas.

La terapia manual ortopédica constituye un abordaje muy interesante, porque el paciente siente mejoría inmediata, con las molestias propias de un nuevo tratamiento, pero que con seguridad van a desaparecer. Durante la sesión se le enseña al paciente la adopción de posturas adecuadas que van a mejorar su calidad de vida.

En el trabajo de fisioterapia no se enfocan sólo en un diagnóstico, si bien el paciente tiene un dolor de cuello, se debe ir más allá, buscar qué disfunción genera el mismo. Evaluar lo que se está padeciendo es labor del terapeuta, mediante una conversación que le indique que ha sucedido antes de llegar a la terapia.

Una sesión dura poco más de una hora, sin embargo el tratamiento completo va a depender de la condición de cada persona. Son muchas las patologías que se presentan, pero generalmente las genera el cuello, advierte la doctora Paternina.

El estrés va asociado a la tensión muscular a nivel del cuello; las cefaleas tensionales son una de las causas de tirantez del cuello, allí es donde se despierta la señal de alerta ante otros problemas.

Este padecimiento no tiene una edad promedio, porque es de anotar que cada vez va más ligado a la tecnología y su uso prolongado en las pantallas, que obligan a mantener la cabeza en una posición que genera dolores y tensión.

La terapia no acaba con la intervención del fisioterapeuta, el paciente debe realizar en su vida diaria ejercicios de auto estiramiento, allí está la clave para sostener el tratamiento, pues si no se fortalece la musculatura cervical, el problema puede reincidir.