El consumo de energía en el hogar se ha incrementado notoriamente desde que las familias tuvieron que quedarse en casa por la pandemia, lo cual ha impactado altamente los presupuestos y el medio ambiente, por lo que hoy en día es común que cualquier persona busque la manera más eficiente para ahorrar energía y de paso, ahorrar dinero.

Y una forma de llegar al tan anhelado ahorro es la adquisición responsable de los electrodomésticos, cuya tecnología siempre va a impactar en este factor. En este caso, la tecnología inverter, presente en muchos aparatos, contribuye incluso a disminuir el impacto ambiental de los mismos.

Para entender esta propuesta que va a ayudar notablemente en el ahorro de energía al tiempo que se comporta de forma amigable con el medio ambiente, es menester hablar de la misma con un experto.

¿Qué es la tecnología inverter?

Consiste en dispositivos como compresores y/o motores eléctricos que varían su velocidad y potencia de acuerdo a la demanda real identificada en un sistema. Los motores y compresores estándar se encienden o se apagan según su necesidad, y cuando se activan, arrancan con el 100% de su capacidad, en la tecnología inverter se puede iniciar operación desde un 5% de su capacidad y esta irá variando a medida que el sistema lo demande llegando hasta su 100%.

¿Qué ventajas ofrece?

La principal ventaja es la disminución en consumo energético ya que se garantiza que solo se gaste la energía que realmente necesita el sistema, en un método convencional el compresor inicia su operación al 100% y consume el 100%, no obstante, en el inicio de operación en un sistema no se requiere este nivel de operación por lo cual la tecnología inverter evalúa la necesidad de carga y demanda para consumir lo necesario y no generar desperdicio de energía.

¿En qué electrodomésticos va aplicada?

Generalmente está en los aires acondicionados y está implícito el tema ecológico, por cuanto esta tecnología está comprometida con la sostenibilidad así que para sus equipos utiliza refrigerante ecológico R-410A el cual evita el daño a la capa de ozono, indican los expertos de la marca LG.