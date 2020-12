Actualmente Colombia pasa por uno de sus mejores momentos en materia de música, la variedad de exponentes ha puesto al país en la primera línea de calidad artística y se puede asegurar que hay para todos los gustos.

Dentro de ese escenario se encuentra Sebastián Yatra, el talentoso paisa que con un característico sello incursionó en un pop novedoso que le permite deslizarse por infinidad de ritmos sin perder identidad y en ese camino se encuentra con extraordinarias figuras que en su compañía logran la fórmula del éxito.

La capacidad musical de Sebastián parece inagotable, además de cantar y brillar en un escenario, compone sus letras, de otra parte es una figura en las redes sociales, donde comparte ese día a día que muchos jóvenes aprecian y valoran por la cercanía que pueden mantener con su ídolo.

Siendo una especie de Rey Midas de la música, el dominio en los listados está asegurado con cada tema que lanza y es así como artistas de gran renombre, no han dudado en compartir grabación con él. A su extensa lista se suman entre otros, Juanes, Carlos Vives, The Jonas Brothers, Maná y Daddy Yankee.

El año que culmina fue productivo para Yatra quien mantuvo contacto directo con sus fans a través de canciones que llenaron de positivismo el sombrío panorama que brindó el 2020, en el cual estaba programada una gira al lado de Ricky Martin y Enrique Iglesias, pero que deberá esperar nuevas fechas.

De charla con el artista

Fue un año difícil y paralizado para muchos, pero tú hiciste mucha música, ¿cómo fue trabajar en el 2020?

Como en cualquier trabajo, creo que los artistas tuvimos que reiventarnos. Las condiciones cambiaron, es más, hasta la música que la gente escucha tuvo un giro dado a que todos están más tiempo en las casas. Pero creo que he aprendido mucho de esta experiencia y me ayudará para el futuro. Pues uno nunca sabe lo que trae el destino.

Eres uno de los cantantes con más colaboraciones, ¿a quién quisieras invitar?

Me sueño colaboraciones con varios artistas. Entre ellos por supuesto Enrique Iglesias y Shakira.

Muy activo en TikTok, ¿cómo te rinde el tiempo para hacer tantas cosas?

Pues soy muy activo en todo, en mi vida. Siempre me gusta estar haciendo cosas. Así que TikTok es otra de esas tareas que me pongo todos los días. Además, es muy entretenido hacer los Tik Toks, creo que la plataforma tiene mucho futuro.

¿Qué tanto aportan las redes a tu carrera?

Es muy difícil hoy en día hacer carrera como artista sin estar activo en redes. Es parte del trabajo, y lo disfruto. De todas formas también debo aceptar que ha habido momentos en que he decidido alejarme un poco de las redes y del mismo celular para poder descansar.

¿Cómo llegas a la serie de Netflix?

Me llamó Manolo Caro y me invitó a ser parte del proyecto. A mí siempre me ha gustado actuar, y creo que la experiencia como artista me ha dado la confianza para pararme frente a una cámara. ¡Estoy muy entusiasmado!

¿Cómo se puede transitar por varios géneros sin perder la esencia?

Creo que la esencia no tiene que ver con el género. Creo que mi esencia me permite cambiar de géneros, pues aunque si puedo ser considerado un cantante romántico también disfruto de una buena fiesta y de la música urbana.

¿Dónde nacen tus canciones, qué te inspira?

De muchos lados. Depende de la canción. A veces de alguna relación con una mujer, a veces de algún mensaje que quiera expresar.

¿Cómo es tu proceso creativo, en algún momento piensas la manera de superar canción o éxito anterior?

Por supuesto que si. En esta carrera es difícil siempre estar superándose a sí mismo, pero eso lo intentamos todos. A veces es muy difícil predecir si una canción va a ser exitosa. Me he encontrado muchas sorpresas durante mi carrera, y de todas he aprendido.