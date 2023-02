Santiago Cruz musicaliza los recuerdos

Desde hace algunos meses se empezó a conocer de a poco lo que sería el nuevo trabajo discográfico de Santiago Cruz. Tres sencillos marcaron la senda de esas historias que el artista suele imprimir en cada proyecto y en esta oportunidad tienen una génesis muy especial.

“Nueve” es el nombre de este compendio musical que además consta de nueve canciones y representa la novena producción del ibaguereño, un número con mucho significado que a su vez decidió reafirmar con el lanzamiento el día 9 de febrero.

Consecuente con las reflexiones que le demanda su trabajo, una vez advirtió que se trataba de su noveno disco, investigó sobre la importancia del número y su significado, al final encontró que va muy ligado al cierre de ciclos, a la transformación, al renacer de alguna manera, y como esta compilación de canciones trata de la gestión de los recuerdos que invita a avanzar con cosas nuevas, terminó acogiendo ese sentido más allá de la cronología y hasta tatuándolo en su piel.

“Porque yo te quise”, “Casi”, y “Después de la tormenta”, antecedieron a la entrega total. Se trata de canciones con una temática muy real, sin embargo, ahora se despejan letras que como indica tienen una columna vertebral. (Lea aquí: Santiago Cruz recorrerá Colombia, como lo había planeado)

Habla en particular de “La canción para el fin del mundo”, la cual se remite a lo que se le ha hecho y se le sigue haciendo al planeta, además está inspirada en un par de películas, la más reciente “Don’t Look Up”, donde los científicos advierten del asteroide que llegará y no encuentran eco; lo anterior se suma a las noticias diarias nada alentadoras que auguran un pronto final.