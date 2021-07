En un helipuerto se grabó el video de “No sé”, el tema que por estos días ha presentado Samper, el joven cantante que pasó de ser la voz líder de “Sin ánimo de lucro”, a un solista con su carrera consolidada y en constante evolución.

En esta oportunidad se trata de una balada que recuerda muy bien los mejores tiempos de este maravilloso género, sin embargo es tan actual, que con los primeros acordes se aprecia una pieza que puede viajar en el tiempo y situarse donde bien pueda, es sencillamente atemporal.

Juan Felipe Samper es acucioso en todo lo que a música se refiere, no en vano se encargó de pulir al canadiense Justin Bieber en su exitosa versión de “Despacito”, con su guía, la estrella juvenil logró la pronunciación de cada sílaba y pudo entonar la muy conocida canción.

De otra parte, la musicalización de varias telenovelas y musicales, han corrido por cuenta de Samper, alejándolo un poco de su proyecto personal y dilatando el proceso de sus propias canciones, pero como siempre hay un momento para cada situación, la suya estuvo enmarcada en la pandemia, tiempo en el que reconectó favorablemente.

Desde el año pasado está mostrando todas sus facetas y lo que le significa hacer música. Hace algún tiempo estuvo en Cartagena y presentó el tema “No te vuelvo a perder”, después vino “Y si, eras tú”, ambas baladas; le siguió “Los ojos del corazón”, una propuesta más pop y para acercarse al rock llegó “Quiero que seas mi mujer”, dando cuenta de su versatilidad interpretativa.

Una nueva forma de ver el amor

Con ese recorrido, Samper no dudó en hacer acopio de su romanticismo para “No sé”, que tiene un trasfondo muy especial, toda vez que quiénes trabajaron en el tema, le pusieron el corazón para alcanzar este resultado, por tanto la letra y la producción son de gran valía para el intérprete.

Para este tema, Samper contó con la gente que siempre había querido trabajar y le pusieron corazón a todo, recordando el valor de la letra, de la producción y el contenido musical. Y al hablar de la creación propia de la letra, es inevitable remitirse a “Sin ánimo de lucro”, toda vez que allí empezó a gestarse esta pieza.

La agrupación se caracterizó por un sonido rumbero, recuerda, entonces la canción nunca formalizó para interpretarla, aunque se compuso junto a Jorge Luis Piloto, uno de los más grandes creadores de la música latina.

“No sé” es una canción sencilla, pero no simple, asegura Samper. No ha necesitado cantidad de elementos para revestirla, y no deja de ser grandiosa, toda vez que transmite paz y tranquilidad, siendo un poco el mensaje que está en muchos, pero que no saben cómo expresarlo.

El artista bogotano le ha cantado por muchos años al amor desde el desamor, ahora hace un giro y encuentra una mejor manera de llegar a ese sentimiento, donde el romanticismo se impone para decir todo lo que se desea en pocas palabras.

Por su parte el video es otra pieza que merece atención, la producción fue de la actriz y cantante Majida Issa y Deysi Marroquín, quienes se encargaron de lograr un clip fascinante en época de cuarentena, donde hubo restricciones, pero las mismas no bajaron la calidad del trabajo. Reflejar el mensaje de la canción fue muy fácil desde ese lugar, en la altura de un helipuerto.

En Samper conviven muchos gustos musicales, empezó en el tropipop, ha pasado por rock pesado, pop urbano, hace parte del espectáculo “Planchando el despecho” y su gran motivación ha sido este reto, ser cantante, haciendo lo que le gusta, con una sensibilidad especial que se influencia en la balada.

La meta ahora es el lanzamiento de un compilado con las canciones que se han lanzado y otras nuevas, pero el contenido será muy variado, dando un recorrido desde lo suave, hasta lo más agresivo.

Para Samper la cuarentena fue un pozo de inspiración que le funcionó a muchos. Él se reencontró con lo que quería decir y disfrutando del ritmo y la percusión conectó bien dando paso a una cantidad de ideas que le recordaron que la vida cambió y lo que no se hizo se quedó esperando el momento perfecto que no llegó. Por eso su momento es ahora.