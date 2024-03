Rozalén llega a buen puerto en su viaje musical

En mis discos ya se está notando la influencia latinoamericana, porque hay inspiración pura, y me encanta que de manera natural se practica lo que mis abuelos hacían, cantar y bailar”.

Rozalén

Antes de este proyecto que le ilumina los ojos, lanzó “Matriz”, en sus palabras, un ‘disco capricho’, que además conmemoraba su décimo aniversario como cantante profesional y que contó con muchas canciones de su autoría, donde podía expresar gratitud a su país, de esta manera hasta tiene una letra en euskera. (Lea aquí: Rozalén, la española que le canta a las minorías)

Rememorando ese compendio musical que la identifica, aclara que desde “El árbol y el bosque”, no hacía un álbum compuesto en su totalidad por ella, por eso agrega que ‘viene fuertecito’ este nuevo proyecto, donde cada canción es un tipo de abrazo.

“Siempre tiendo a escribir canciones con mucho contenido social, pero en estos últimos cuatro años me han sucedido tantas cosas fuertes a nivel vital; pérdidas, rupturas, entonces creo que eso hizo que me aferrara a lo simple, por lo que creo que este es el disco con más emociones universales que he hecho”, afirma.

“Abrazo”, en definición de su autora, tiene 13 canciones de duelo, de nostalgia, de infancia, y hasta de amor, temática que no es muy usual en ella, y en la búsqueda de un título que recogiera todo eso que la inspiró, llegó al símbolo de cariño por excelencia.