Rejuvenecer y moldear sin cirugías

Tratamientos cada vez menos invasivos, dominan la medicina estética y están a la vanguardia en lo que a rejuvenecimiento facial y moldeamiento del contorno corporal se refiere. Son técnicas que cuentan con aprobación oficial y deben ser manejados con la experticia de un profesional.

Para respaldar estos tratamientos, la doctora Milena Osorio, especialista en medicina estética, presenta una técnica patentada y un procedimiento que sin alterar la cotidianidad de sus pacientes, ofrece los resultados esperados en un tiempo estipulado.

Un rostro para mostrar

Para aportar la lozanía que empieza a perderse en el área facial aparece Ultherapy, un sistema que utiliza tecnología de ultrasonidos focalizados para elevar, tensar, y tonificar la piel sin cirugía. Este sistema estimula de forma natural el colágeno en las capas profundas de la piel dejando intacta la capa superficial. Su uso está indicado para tensar la cara completa, línea mandibular, el cuello y el escote, aunque los resultados son también muy interesantes para elevar las cejas y mejorar las bolsas de los párpados.

Es un tratamiento seguro, no quirúrgico que usa la propia respuesta regenerativa del cuerpo para levantar suavemente y de manera gradual la piel de la región de las cejas, debajo de la barbilla y del cuello, y para alisar las líneas y las arrugas del escote.

La duración del tratamiento dependerá de la zona que se va a tratar y su plan de tratamiento particular. El procedimiento del rostro y cuello suele durar entre 60 y 90 minutos mientras que el tratamiento en el pecho lleva, aproximadamente, 30 minutos.

El cuerpo también tiene beneficios

La búsqueda de una bella figura corporal ha llevado a que los médicos estéticos desarrollen novedosas técnicas que lleguen a este resultado con procesos mínimamente invasivos y en los mismos juega un papel importante la experiencia del profesional.

En este proceso investigativo, surge Adis láser, la técnica patentada y usada por la doctora Milena Osorio, quien trabaja en el moldeamiento corporal sin los traumatismos propios de la liposucción tradicional.

Adis láser es ideal para aquellas personas que no desean un procedimiento invasivo, pues su efecto es únicamente por medio del láser que a diferencia de los ya conocidos, no succiona y lleva mejores resultados, logrando una disminución de medidas de hasta 10 centímetros.

En este procedimiento sólo están contraindicados las mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades activas de la piel, en hipertensos y diabéticos, se realiza previa valoración de un médico internista. Es de aclarar que pacientes sanos con menos de 45 años no requieren exámenes de laboratorio y no se realiza en menores de edad.

Adis láser se realiza en área de procedimiento, donde ya se ha demarcado el área a tratar, además no se requiere sedación, por lo que sólo se usa una pequeña dosis de anestesia tópica que evitará molestias sin perder la sensibilidad de la piel.

El efecto térmico de Adis láser produce además la regeneración de colágeno y elastina, lo que se traduce en tonificación y retracción de la piel, presentando cambios notorios a partir del día 30 y seguirá mejorando hasta completar los seis meses. Como no se realiza corte o incisión en la piel, no hay suturas, cicatrices y no genera incapacidad, pudiendo el paciente incorporarse inmediatamente a sus funciones cotidianas.

Al día siguiente del procedimiento, se programan drenajes linfáticos por un periodo de 10 días, asesoría nutricional y los resultados en materia de reducción de medidas son visibles a partir del cuarto día, con pérdida de 2 a 3 centímetros cada semana. Es de aclarar que es un único procedimiento. Los pacientes con intervenciones anteriores presentan fibrosis, por lo tanto la mejoría de la piel puede tardar un mes más y el control será a los dos meses, donde se observarán los resultados de Adis láser.