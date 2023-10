¿Qué son las “Girl Math” y por qué pueden afectar su bolsillo?

Esta forma de llevar a cabo las finanzas consiste en extrañas formas de ver los gastos, por ejemplo, varias usuarias en TikTok afirman que “si pagas en efectivo es gratis” ya que, según ellas, no se está haciendo uso de las cuentas bancarias. Otras consideran que “si algo vale 300 es caro, pero si cuesta 299 está bien”, simplemente porque no se está pagando por el mismo valor, cuando la reducción es literalmente de 1 peso. (Lea aquí: ¿Por qué es tan importante mantener el hábito del lavado de manos?)

Otro tipo de “Girl Math” que se encuentran en las redes hablan de “si pago 100 mil en una sola tanda es mucho, pero si gasto a lo largo del día 25+25+25+25 fue barato y no se gastó tanta plata”, o “si hay envío gratis de un producto por cualquier cantidad, entonces ahorré, porque no pagué el costo del envío así me haya gastado 500 mil”, también “si algo está en descuento, es plata que se pierde si no se compra”.

Estas y muchas otras frases que engloban esta nueva tendencia pueden resultar nocivas para las arcas personales y un enorme obstáculo si el objetivo es ahorrar dinero. Ante esto, Alexandra Naranjo, experta en finanzas personales de Bravo, considera que “las redes sociales son una gran herramienta para nuestra sociedad, sin embargo, es importante que se tenga precaución al momento de escoger quiénes guiarán nuestros procesos financieros y quiénes influenciarán en las decisiones económicas. Siempre es importante hacer una pausa y buscar más información, definitivamente las Girl Math son el peor negocio para el bolsillo de los jóvenes”.

Además, la experta en finanzas personales afirma que lo ideal para llevar una vida económica saludable es empezar a plantearse metas a corto, mediano y largo plazo que permitan mayor motivación al momento de ahorrar, evitando así frases como: “Para eso trabajo y hay que ser feliz”, ya que cualquier peso que se malgaste en la juventud será un paso menos en la consecución de los objetivos establecidos.

Finalmente, es importante saber que por lo general estos creadores de contenido comparten sus videos con el fin de generar likes y hacer viral sus videos sin tener en cuenta que son muchos los jóvenes que toman esta información como un guía para aplicar en sus vidas financieras. Esta nueva tendencia está fundada a grandes rasgos en un auto engaño mental que impide afrontar adecuadamente la responsabilidad de cuidar el dinero, en vez de ser matemática pura y eficiente es una práctica que a largo plazo puede generar malos hábitos financieros en la juventud.