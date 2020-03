Prográmese...

Viernes 13

CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE TIERRAS Y BIENES REALES

Lugar: Auditorio Unicolombo, sede Cuatro Vientos

Hora: 2:00 PM / 6:00 PM

Laura Ramírez Vivero, coordinadora nacional para el programa del Desarrollo Local Sostenible de Parque Nacionales Naturales de Colombia, dirigirá talleres de capacitación sobre los Sistemas de Tierras y Bienes Reales del país.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española

Desde ayer, y en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), en su 60 edición, se inauguró en el Centro de Formación de la Cooperación Española la exposición fotográfica ‘Eduardo La Rata Carvajal. Cali: fotofijaciones’.

Esta galería, de más de 120 fotos, recorre la memoria de casi cincuenta años de rodajes cinematográficos que Eduardo Carvajal ha registrado con su cámara. Eduardo, conocido en el mundo cinematográfico como ‘La Rata’, ha sido testimonio de una época, de varias generaciones, de grupos fascinantes de técnicos y creadores que se han encargado de construir la historia del audiovisual en Colombia.

La cámara de ‘La Rata’ convive con Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo y todo ‘El Grupo de Cali’, en un momento en que la capital del departamento del Valle del Cauca se convierte en el mejor lugar del país para hacer cine, tanto es así que se rebautiza como Caliwood.

Cali: fotofijaciones es un recorrido en blanco y negro por esa época dorada del cine colombiano, donde los trabajadores de la imagen y del sonido son los únicos protagonistas de las instantáneas.

Además de acoger este singular homenaje al Grupo de Cali, la sala de exposiciones de la Cooperación Española reserva un lugar privilegiado para la obra del maestro Carlos Jacamanijoy que ha inspirado este FICCI 60, La Deriva Cósmica.

El lienzo, impregnado de los olores, colores, sonidos y sabores de las selvas del Putumayo recuerda la reflexión que hace el FICCI en su 60 aniversario sobre la relación entre los seres humanos y el planeta tierra.

La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

TÍTERES

Lugar: Museo Naval del Caribe

Hora: 5:00 p.m.

La Corporación Artística Gente de Teatro presenta la obra de teatro y títeres Amigos Pa' Rato: Divertida obra de títeres en técnicas de guiñol y marote, en la que Tico y Taco son muy buenos amigos desde hace mucho rato y con toda seguridad, será amigos pa' rato. Pero camino a la escuela conocen a alguien que parece muy peligroso... No te pierdas esta obra de La Cigarra - Teatro de Títeres. El sábado, a las 6 de la tarde, tendrá función en el Patiesitio Cultural del Barrio El Socorro.

Domingo 15

MAGIA

Lugar: Multicentro La Plazuela

Hora: 4:00 p.m.

El disfrute de la magia adquiere otra dimensión desde el humor y es precisamente lo que logra el Payaso Corbatín. Trucos imaginativos pero sobre todo humorísticos hacen parte de este espectáculo de Varieté de Magia del Payaso Corbatín.

Jorge Narváez es un artista inquieto por la recreación a través de la diversión con elementos escénicos como la magia, el humor y los títeres.

Lunes 16

CLAUSURA DEL FICCI

Lugar: Teatro Adolfo Mejía

Hora: 7:30 p.m.

La francesa Les Misérables, será la película de clausura del FICCI 60.

Uno de los elementos marcados en la hoja de ruta del FICCI en su edición número 60, es el abrazo a ese otro cine que viene latiendo con fuerza desde las llamadas periferias. Miradas, autores, temas y narrativas que tienen su origen o hacen foco en historias y lugares tradicionalmente silenciados. Una apuesta por la “descentralización” del cine. De quiénes pueden o no hacerlo y de dónde puede o debe verse.

En este empeño, el FICCI culminará su 60 aniversario con la multipremiada película francesa Les Misérables, una historia que se sumerge en los suburbios de París para hablarnos de la tensión social que se vive en esa otra Europa mestiza y marginal a través de una trama de corrupción y violencia policial.

Dirigida por Ladj Ly, francés de origen maliense, Les Misérables, que estuvo nominada como mejor película extranjera en los Óscar, fue Gran Premio del Jurado en la pasada edición de Cannes y acaba de coronarse como Mejor Película y Premio del Público en la más reciente celebración de los Premios César.

Su coguionista, el joven actor Alexis Manenti, quien también recibió el César como Mejor Actor Revelación, acompañará la presentación de la película junto a Steve Tientcheu, otro de sus protagonistas.

Les Misérables que tendrá su estreno en salas en Colombia el próximo 26 de marzo, se proyectará durante el acto de clausura de la edición número 60 del FICCI que se celebrará en el Teatro Adolfo Mejía.

Viernes 27

TALLER

Lugar: Sede Alterna Biblioteca Bartolomé Calvo

Hora: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

“Los hilos de la historia”, es el taller dictado por Flor Alba Garzón. Con ayuda de la Ruleta del Tiempo viajaremos por el territorio que hoy es Colombia para encontrar personajes, hechos y datos que contribuyeron al logro de la independencia, la libertad y la consolidación de la ciudadanía.

EXPOSICIÓN

Lugar: Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno y el Taller de Pintura Cecilia Delgado, invitan a la exposición “Homenaje a Grau”, con la presentación de pinturas de Mónica Ibellings, Martha Bajaire, Nelly Del Río, Margarita Díaz, Katyna Jassir, Yesmín Marún, Ana Mayoral, Magdalena Minervini, Merce Naar, Ana Cecilia Pérez, Juliana Ramos, Eulalia Segrera, Tina Torres y Marlene Vélez.

EXPOSICIÓN

Lugar: Casa Museo de La Presentación

Hora: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Actualmente se encuentran abiertas las exposiciones de pintura ‘Contrapunto’ y ‘Selva urbana’.

Martes 31

Lugar: Sede Cuatro Vientos y sede Centro

CONCURSO DE AFICHE COLOMBO SONG FESTIVAL

El Centro Colombo Americano de Cartagena lanza convocatoria para elegir el diseño de la imagen oficial de la nueva versión del reconocido concurso de la canción inglesa, Colombo Song festival. Los interesados pueden solicitar el formulario de inscripción en la recepción de cualquiera de las sedes de la institución o descargarlo de la página web www.colombocartagena.com y se pueden presentar las propuestas hasta el 31 de marzo, la pieza debe entregarse de manera física y digital.