Prográmese...

Viernes 20

NOVENA DE AGUINALDOS

Lugar: Multicentro La Plazuela

Hora: 5:00 p.m.

Todos los días, a partir de las 5:00 p.m., se lleva a cabo la Novena de aguinaldos con diferentes actividades artísticas para involucrar a todos los asistentes.

CONCIERTO

Lugar: Hotel Santa Clara

Hora: 6:00 p.m.

Como ya es tradicional, Sofitel Legend Santa Clara se une a la Fundación Tocando Puertas para realizar el gran concierto de villancicos con el coro infantil de la Fundación que interpretarán las más tradicionales canciones navideñas. El evento inicia a partir de las 6 de la tarde en el Salón Santa Clara (Antigua Capilla) y está invitado todo el público de Cartagena sin costo.

El evento es un espacio de solidaridad en el cual se invita a los cartageneros, huéspedes del hotel y visitantes hacer una donación voluntaria para los niños de escasos recursos de la ciudad, para lo cual el hotel dispondrá de un gran árbol de navidad.

Luego del concierto, se hará un brindis navideño. Esta contribución voluntaria se puede hacer durante todo el mes de diciembre.

FIN DE SEMANA NAVIDEÑO

Lugar: La Serrezuela

Para disfrutar de esta bella época a plenitud, La Serrezuela ha programado varios eventos:

Viernes 20 de diciembre: Navidad Gospel. Presentación navideña de Cartagena Gospel Singers en el Ruedo de La Serrezuela.

Sábado 21 de diciembre: Cartagena Despierta en La Serrezuela. Horario extendido en comercio desde las 9:00h hasta las 24:00h

Domingo 22 de diciembre: Ensayo de la Orquesta Sinfónica de Cartagena en el Ruedo de La Serrezuela.

EXPOSICIÓN

Lugar: NH Galería

Está expuesta la obra de Gabriel Silva, denominada La Tercera Expedición, un mundo que oscila entre lo real y lo fantástico, lo humano y lo espectral. La Tercera Expedición de Gabriel Silva (Bogotá, 1955), cuyo nombre está inspirado en un cuento de ciencia ficción de Ray Bradbury, reúne los dos últimos años de obra del artista en un esfuerzo por expandir los límites de su pintura hacia nuevos horizontes. Silva ha construido un lenguaje visual muy característico donde lo humano con la naturaleza es lo que motiva sus obras. Sus pinturas son paisajes apacibles donde el tema de la explotación de los recursos naturales siempre aparece y es representado con mundos desconocidos y universos habitados por personajes enigmáticos y esquivos a la mirada. Cuando el espectador se sumerge en esta Tercera Expedición, se encuentra con la exploración mental del artista alrededor de los reinos de la naturaleza y la cosmogonía. Son imágenes sin orientación precisa ni dirección determinada que recorren los terrenos de la imaginación y la memoria de Silva. Sus pinturas de carácter ambiguo, evocan colores de recuerdos y de ideas, dándoles una dimensión profunda y ensoñada. Al cambiar su posición, como un juego caleidoscópico, se confiere una nueva apreciación a las formas y a la perspectiva; en casos parecieran sugerir animales, organismos acuáticos, plantas o flores, que surgen de muchos referentes simultáneos, como son el explorador, la geografía, el planeta tierra y el espacio sideral.

EXPOSICIÓN

Desde el pasado 20 de noviembre, hasta el 20 de Diciembre de 2019, se presentará en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Cartagena la exposición de la pintora cartagenera Nelly del Río, quien nos cuenta un poco sobre su arte y transmitimos a través de este artículo: “Todo lo que hago es con intensión de crear. En nuestra esencia está lo más puro de la creatividad, solo hay que encontrarla. Este don lo he ido desarrollando hasta el presente, gracias a mis estudios de Arquitectura que me dieron las bases para tomar la decisión de dedicarme a la pintura como proyecto de vida. Esta disciplina diaria me da una formación madura donde me libero de lo académico, de la perspectiva y de la realidad”.

EXPOSICIÓN

Lugar: La Presentación Casa Museo

Con la exposición ‘Selva Urbana’, la Presentación Casa Museo, centro multicultural de Cartagena, finaliza este 2019 y empieza el 2020 lleno de arte y cultura. Cartageneros y visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutar de una exposición con obras magistrales de dos recocidos artistas colombianos, Jaime Morales Lombana y Miguel Roa Iregui.

Las obras expuestas del artista bogotano Jaime Morales Lombana expresan el hiperrealismo basado en exploraciones fotográficas, realizadas en Bogotá y Cúcuta, con algo de humor e ironía.

Por otro lado, el artista y pintor llanero Miguel Roa Iregui presenta una crítica al papel del humano en el mundo frente a los problemas ambientales.