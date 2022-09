Paloma San Basilio regresa sin detener el vuelo

Creo que ahora soy un río que va hacia el mar y que en algún momento se fundirá, no tengo prisa ni metas, disfruto esta etapa, no quiero hipotecar mi tiempo”

Paloma San Basilio

Ahora sí, más cerca

¿“Te lo digo con música” es una gira?

Si. Ya he estado haciendo algunas ciudades como Nueva York y Miami, también estuvimos en Puerto Rico y será en sitios puntuales, no puede ser una gira muy larga porque tengo proyectos para el próximo año, algunos productos teatrales. Creo que en febrero o marzo estaría en Colombia.

Después de tener tanto tiempo preparándolo, ¿Qué trae ese espectáculo?

Es fundamentalmente una experiencia vital. Es la música como forma de comunicación y expresión, he hecho mucho hincapié en los músicos, hay de todas partes del mundo, una mezcla que ha conseguido plasmar esa idea que tenía, donde la dinámica sea muy de verdad, nada acartonado, con música de todos los tiempos, porque la gente quiere oír mis canciones.

Tus canciones son muy liberales, ¿Es esa la fórmula para que suenen siempre como el primer día?

Siempre he sido exigente con las letras, nunca he cantado algo con lo que no estuviese de acuerdo, y a veces había historias que me parecían interesantes, digamos que eran un poco adelantadas a su tiempo. Recuerdo que “Beso a beso... dulcemente” fue prohibida en varios países, porque decían que incitaba al adulterio. Con algo tan sencillo como “Juntos”, un himno transgeneracional, un periodista dijo que no entendía como la aceptaban. Yo siempre he ido rompiendo.

“Cariño mío” fue muy adelantada a la época, una letra de Juan Carlos Calderón quien entendía muy bien el alma de las mujeres. Es una historia de verdad, donde advierte que uno es capaz de sentir cosas distintas por las personas y que son complementarias, creo que es lícito sentir eso.

¿Quiénes han sido tus compositores favoritos?

Soy una cantante con dificultad para las canciones. Me gustaba la balada americana, con tesitura y eso no era frecuente en el ámbito que me rodeaba. Bebu Silvetti fue un compositor que trabajó en exclusiva para un disco y me hizo canciones tan bonitas como “Contigo”. Pero autores con los que haya hecho un disco entero, él y Juan Carlos Calderón.

Eres una artista integral, ¿de no seguir ese camino, qué habrías hecho?

No tengo ni idea. Estudié psicología, me gusta la antropología, soy flexible y me adapto a las cosas que van surgiendo en mi camino, también soy imaginativa, siempre estoy inventando e imaginando, cuando no era cantante famosa, pintaba los muebles de mi casa, quería transformar la realidad.