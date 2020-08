Operaciones seguras en internet: una responsabilidad personal

Así como se ha presentado una creciente demanda en el uso de servicios en línea a raíz de la actual coyuntura mundial, también han aumentado los ciber crímenes como lo revela el programa SAFE donde solo entre enero y junio de este año se incrementó 24% el hurto a través de medios informáticos, 364% la suplantación en sitios web y 72% la violación de datos personales. Además, las cinco modalidades más usadas fueron: phishing, suplantación de identidad, estafa por compra o venta de productos en internet, vishing y malware.

Para evitar ser parte de estas estadísticas, es indispensable saber que cualquier operación en línea es una responsabilidad personal. Por eso InterNexa, compañía colombiana y experta en ciberseguridad recomienda estos tips para poner en práctica:

Evita dar información confidencial por Internet. Como fechas de cumpleaños, vacaciones, componentes del grupo familiar, entre otros. Esta información la usan hackers para empezar a realizar un perfil que los lleva a datos más importantes como contraseñas de sitios, tarjetas de crédito o información de la empresa para la que trabajas.

En redes sociales evita dar números telefónicos, publicar claves bancarias y dar direcciones de ubicación. Al igual que el punto anterior, esta información al momento de caer en las manos de los hackers puede usarse de manera inadecuada afectándote.

Evita tener archivos en los dispositivos con las claves de acceso. Si bien es cierto hay muchos sitios que piden cambiar cada cierto tiempo las claves de acceso, hay que evitar tener las claves por escrito en algún dispositivo electrónico o visibles dentro del campo de tu cámara web.

Utiliza claves distintas para cada servicio y cámbialas con regularidad. Se recomienda no repetir las claves en diversas plataformas y cambiarlas por lo menos cada tres meses.

Crea contraseñas difíciles de adivinar, combinando números, letras mayúsculas y minúsculas, y caracteres especiales. Usa tu creatividad y añade dificultad a las claves, no uses información personal como fechas de cumpleaños, tu nombre o el de tu núcleo familiar.

Evita instalar programas si desconoces el fabricante. Si no estás 100% seguro del origen de un archivo o programa, no lo instales en ninguno de los dispositivos que uses.

Evita conectarte a redes públicas. Aunque suene atractivo, el conectarse en redes públicas puede provocar más de un mal rato, es mejor no hacerlo.

Utiliza aplicaciones de seguridad en los dispositivos, como antivirus y/o un firewall. Estas aplicaciones te ayudan a mantener segura tu información frente a virus o intrusiones no deseadas.

Evita ingresar a páginas gratis para bajar música, películas, videos o imágenes. Por muy atractivo que sea la oferta o promoción, el riesgo que se corre puede ser mayor a la satisfacción que se pueda lograr.

Cuando tomes fotos en lugares de trabajo o estudio, evita exponer los logos. Algo tan simple nos puede significar una mayor seguridad, hay que ser cuidadoso con las fotos que publicamos en espacios públicos.

Y una más...

En cuanto a la seguridad de tu empresa cobra gran importancia el día de hoy, aún más en la modalidad de trabajo remoto. Te recomendamos asesorarte con expertos en servicios de seguridad perimetral y administrada para garantizar la integridad de tus redes e información primordial.

El acceso a internet es inevitable por la era en la que atraviesa el mundo, donde la transformación digital es un hecho real, pero se puede controlar y reducir cualquier crimen cibernético si se implementan no sólo estas, sino otras estrategias para el cuidado de la información.