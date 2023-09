Nuevas formas de trabajo tendrían efectos negativos en la columna

“Una las afecciones de columna más diagnosticadas en pacientes de todas las edades es la hernia lumbar, una enfermedad degenerativa originada principalmente por levantar peso, pero que también deriva de la falta de actividad física, malas posturas, obesidad, ejercicio no supervisado y el trabajo en casa; generalmente la vemos en mayores de 40 años, pero cada vez pacientes más jóvenes la presentan, afirma el doctor Juan Manuel Sierra, coordinador de Cirugía de Columna de la Clínica del Country. (Lea aquí: Esta enfermedad afecta funciones vitales, pero se puede tratar)

Por su parte, el dolor lumbar es uno de los motivos más frecuentes de consulta en urgencias especialmente en pacientes entre los 40 a 60 años. “Los síntomas más frecuentes incluyen dolor en la región inferior de la espalda irradiado hacia la pierna y región glútea que aumenta con algunos movimientos como agacharse, girarse, levantar peso, estar de pie o caminar, explica el doctor Sierra.

Comúnmente, la hernia de disco -abombamiento o salida del contenido discal dentro del canal raquídeo- es una de las causas potenciales del dolor lumbar, consecuencia de la pérdida de elasticidad e hidratación del disco intervertebral. No obstante, cuando no existe un déficit motor o sensitivo importante y se logra controlar el dolor, se realiza tratamiento no invasivo (reposo, medicación y rehabilitación). De hecho, sólo el 10% de los pacientes con hernia discal requieren cirugía.

De acuerdo al especialista, otros síntomas de la hernia discal comprenden dolor irradiado al muslo y la cara posterior de la pierna, hormigueo y debilidad de la pierna.

¿Qué hacer para prevenir una afección de columna por sedentarismo?

Actividad física: realizar ejercicio aeróbico de forma regular e incluir estiramientos, así como los ejercicios dirigidos a los músculos del abdomen y de la espalda que fortalecen el tronco del cuerpo.

Mantener un peso saludable.

Mantener una buena postura al estar de pie y sentado.

Realizar pausas activas cada 2 horas.

Levantar peso correctamente: en la medida de lo posible evita levantar cargas pesadas. Si debes hacerlo, hazlo de tal modo que la fuerza la ejerzan las piernas e intenta mantener la espalda recta, no flexionada.

“Se debe estar alerta a señales como dolor permanente y nocturno, pérdida de peso, fiebre y compromiso neurológico severo o progresivo, en estos casos es necesario acudir al especialista para una evaluación. Así mismo, prestar atención a este tipo de síntomas en adultos mayores y niños”, agrega el doctor Juan Manuel Sierra.