Nigga Flex se reinventa y prueba con el vallenato

En la pandemia renació ‘Te quiero’, yo veía los challenge de la canción por parte de una nueva generación, eso me conectó con todos”

Nigga Flex

Nigga fue el nombre artístico que un colega le propuso, lo sintió con sonoridad y así se le conoció en su internacionalización, sin embargo, no sabía que Estados Unidos tenía otra connotación para la palabra, y una vez empezó a sonar, la censura se hizo presente. Pero siempre dispuesto a dar continuidad a su carrera y con un vasto público en ese país, lo más acertado fue el cambio a Flex, que de igual forma en otros mercados se suma al que lo hizo conocido.

En el presente, cuando todo ha evolucionado de manera favorable, Nigga confiesa con gratitud que las expectativas se han superado con creces. Su sueño inicial era resonar en su país natal, donde el reggae en español experimentaba su apogeo, y él formaba parte de la ola que se alzaba hacia el reconocimiento mundial. Ahora, la trayectoria de este artista refleja no solo su éxito, sino también la perseverancia y la habilidad de reinventarse, consolidándose como un ícono perdurable en la escena musical latinoamericana.

Empezó a laborar en la emisora precursora del movimiento de buenas letras, donde su actual mánager, Celia Torres era la directora, quien no dudó en darle la oportunidad de entrar al estudio, así nace su primer álbum, “Romantic Style In Da World”.

La adaptación

No tiene prisa. Su trabajo se ha ido adaptando, no obstante, la prisa es ajena a cada proyecto que presenta, sabe que de ampararse en ella puede ‘matar’ un tema y no le da el espacio-tiempo para que el público lo conozca, lo disfrute, y si lo desea, lo convierta en un éxito.

Recuerda que “Te quiero” se cultivó por nueve meses, la idea era que viajara, que llegara y se quedara, con ese ritmo que sigue manejando para su música, el tema se convirtió en un éxito y cada vez que suena es el viaje al pasado de una propuesta urbana precursora de lo actual.

Nigga es de los artistas que empezaron a pulso, sin redes, las visitas de promoción eran permanentes, por eso ahora valora esta temporada digital que le permite mantener una interacción directa que valora y le obliga a ‘caminar’ más rápido.

Siguiendo con el curso de los nuevos sonidos, pero manteniendo su fundamento musical, se ha dejado llevar por la influencia del vallenato y la cumbia, sabe que en Panamá tienen acogida y considera que el acordeón es clara esencia latina.

“La primera vez que hicimos una fusión de urbano y vallenato fue en el tema “Dime si te vas con él” que además de gustar en el público, tuvo repercusión en los Billboard. Luego llegó “Contéstame el teléfono” con Alexis y Fido, otro hit en Colombia y Latinoamérica, que se fortaleció en el repertorio y es infaltable en una presentación”, manifiesta.

Ahora Nigga regresa con “Ay amor”, una canción que se envuelve en el ímpetu colombiano. “Desde que la hicimos manejamos un perfil para este país, tiene esa sazón y nos vinimos a Cartagena para grabar el video, tuvimos tres días increíbles y se disfrutó”, agrega.

Este es el segundo sencillo de “Sonido inmortal” que está previsto para salir en 2024 y el siguiente tema, que se está preparando a consciencia con el equipo de trabajo, será el que le dé el impulso final.

“Nunca dejes de soñar, es lo que le digo a todos, yo soñé con representar a mi país, el reggae en español ha sido ultrajado y pocas veces se le da el mérito a Panamá, entonces ese Grammy que recibí, sentí que la gloria era para mi tierra”, agrega emocionado.

Con otra generación siguiendo su música, Nigga trae una conexión con flow nuevo, pero sin salir de su raíz, reconoce que esa aceptación es en buena medida el logro de los productores y él sabe escuchar. A esa constancia le debe estos 26 años en la música.