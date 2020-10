Si de algo estamos seguros, es que detrás de la frase “no tengo nada que ponerme” hay una persona insatisfecha con lo que hay en su guardarropa. Se calcula que las mujeres usan solamente el 20% de su clóset y el otro 80% puede ser un ingreso extra, pues dentro de un armario lleno, siempre hay artículos que perfectamente pueden tener una segunda vida a manos de otros. A su vez, el deseo de lucir distinto impulsa a querer adquirir otras prendas; eso sí, de la mano de opciones económicas y, por qué no, sostenibles.

En la actualidad, cuando el e-commerce registra un impulso sin precedentes y la compra-venta de productos ‘online’ está al alcance de todos, el mercado de segunda mano se ha fortalecido de manera considerable en Colombia.

Ana Jiménez Sánchez, country manager de GoTrendier Colombia, explica que “a pesar de que en Colombia y Latinoamérica no hay una cultura del usado, hemos notado una buena aceptación de la plataforma, pues las usuarias se sienten confiadas sobre el origen de las prendas, a diferencia de otro estilo de tiendas de ropa usada, logrando que los modelos de consumo responsable de prendas de segunda mano sean exitosos”.

Oro parece y ropa también

A través de modelos de consumo responsable dónde ropa, joyería, calzado o accesorios en buen estado tienen una segunda vida con tan solo hacer unos ‘clics’, cualquier persona tiene la posibilidad de empezar a generar ingresos extra con solo postear aquellas prendas que ya no utiliza. Y lo mejor, cada peso que se gane se puede reinvertir en renovar su guardarropa con los artículos publicados por otros.

Estos son algunos consejos para sacarle unos pesos a la ropa que ya no usas, mientras eliges las mejores prendas de forma 100 % ‘online’:

Organiza tu clóset

Como se dice comúnmente, nadie sabe lo que realmente tiene. Si estás interesada en empezar a comercializar tus prendas a través de plataformas, lo primero que debes hacer es hacer una limpieza de tu clóset.

Lo más recomendable es preguntarte cuándo fue la última vez que usaste esa falda, ese vestido o esa blusa, bajo la premisa de que una prenda que no has usado en más de un año ya no la usarás nunca. Con base en ello, diferencia entre lo infaltable, lo prescindible y lo que definitivamente puedes dejar.

Las asesoras de imagen coinciden en que las prendas que deben quedarse son aquellas que te hacen sentir bien y te generan pensamientos positivos. Si no es así, sácalas de tu guardarropa.

Regístrate y publica tus prendas

Empezar a generar un ingreso extra por tus prendas en buen estado es tan fácil como crear un usuario, tomarle foto a aquello que quieres vender, ponerle un precio y esperar por el cliente adecuado.

Ten en cuenta que las fotos sean de buena calidad y que permitan apreciar cada detalle llamarán la atención. No olvides describir muy bien sus características.

“Saber que aquello que se compra o se vende está en buen estado es muy fácil. En GoTrendier, la vendedora debe especificar si la prenda está usada, en perfecto estado, nuevo con etiqueta o nuevo sin etiqueta. Si se recibe la prenda en condiciones que no se especificaron, la plataforma asume la devolución del dinero”, explica Ana Jiménez Sánchez.

Contrario a lo que se podría pensar, los cinturones, bolsos y otros accesorios no son los artículos más vendidos en este tipo de plataformas. Las prendas más vendidas suelen ser los blazers, blusas y vestidos.

Sumérgete en la comunidad.

Las mejores plataformas de compra-venta de ropa de segunda mano no son solo un comercio electrónico, van más allá de eso. Son una comunidad de usuarios que interactúan, negocian, ofertan y se responden dudas entre sí.

“Al ser una comunidad, los vendedores construyen su reputación con base a las valoraciones de sus clientes, de ahí la importancia de fijarse en dicha reputación. Esta es una forma muy útil para asegurar al máximo la satisfacción de cada cliente, velar por la seguridad de sus compras y conocer realmente el estado de la prenda”, acota Ana Jiménez Sánchez.

Busca el mejor precio

Ten en cuenta que las mejores decisiones son las que se toman con información de primera mano. Un buen ‘tip’ para evitar las compras impulsivas es hacer una lista de aquellas prendas que debes ir reemplazando; igualmente, al pensar si una prenda es para ti, intenta que combine con tres o más artículos de tu guardarropa.

De igual manera, dado que la ropa es un bien que -muchas veces- está en la delgada línea entre lujo y necesidad, busca siempre el mejor precio en los productos que busques. El mercado de segunda mano siempre será una buena alternativa para hacerse con prendas de diseñador o de grandes marcas a un precio ideal.

Sé sostenible y crece en la plataforma

A mayor oferta, mayor será la demanda y, por tanto, mejores ganancias se tendrán. Según explica la experta, “ya muchas mujeres en el país están generando un ingreso extra por la ropa que no usan. La clave está en dar a conocer las prendas de forma atractiva y que les permita a las usuarias conocer cada detalle. Lo que nosotras no usamos y tenemos olvidado en el armario, puede ser la nueva prenda favorita de otra persona”.