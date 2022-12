Moda Genderless: una tendencia sin género

Aún queda mucho por hacer, pero poco a poco se van rompiendo, afortunadamente, barreras. Esto ha hecho que cada vez más personas consideren que juzgarnos como hombres o mujeres ya es algo del pasado. Y claro, debe tener su expresión, que no es otra que la moda genderless. Desde la Facultad de Diseño de ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, afirman que ya son muchísimas marcas de ropa las que se han dado su aporte a la moda sin género. (Lea aquí: Ideas para disfrutar de un día de spa en casa)

¿Qué es la moda Genderless?

La moda evoluciona y cambia, es un ente vivo que lo único que hace es reflejar una forma de pensar y de vivir de la sociedad de ese momento.

El diseño de moda hace años que trabaja este tipo de moda, solo que hemos visto en ella una evolución. Si bien hace años la moda era “unisex”, hoy es moda genderless, y lo que trata es de hacer que cualquier persona, sin importar cuál sea su género o su identidad, la pueda llevar sin ningún problema. Gracias a ella, son muchas las personas que se pueden vestir exactamente de la forma en la que se sienten.

La moda sin género es el acto de vestirse de una manera que no se adhiere a las normas típicas de género. La moda genderless permite vestirse con atuendos tradicionalmente masculinos o femeninos, que pueden incluir ropa, accesorios, maquillaje y peinados.

Los hombres con faldas y vestidos son cada vez más comunes en el mundo de la moda. Los hombres ahora expresan su feminidad en diferentes estilos de ropa. Del mismo modo, las mujeres no se limitan a su género cuando se trata de ropa. Usan ropa que tradicionalmente estaba destinada a los hombres, como corbatas o trajes.

Hoy en día el género no se limita a hombre o mujer. Y que por qué no te puedes poner hoy una falda y mañana una corbata. Es más, hay muchos diseñadores de moda que ya crearon hace años este tipo de ropa para famosos, como por ejemplo David Bowie o Madonna. Así pues, el objetivo de esta moda es promover las libertades individuales sin etiquetas de ningún tipo.

¿Cómo surge la moda unisex?

Para ver el nacimiento de la moda unisex o de la moda genderless nos tenemos que remontar a Grecia. Los ropajes habituales en el hombre y en la mujer eran la túnica y un manto. No cabe duda de que en toda nuestra historia la forma de vestir ha estado muy unida al género.

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un óleo sobre tabla del año 1514, El cambista y su mujer, del pintor de la escuela flamenca Quentin Matsys. En la obra, las dos personas están vestidas casi de igual manera.

Entrado ya el siglo XIX, Oriente experimentó un cambio, puesto que la Revolución Industrial dejó muy definidos los roles de hombre y mujer. Tanto es así que a lo largo de este siglo las faldas ya solamente estaban en los armarios de las mujeres, algo que no ocurría antes así. Es más, en la Europa medieval y del Renacimiento, los hombres la llevaban.

No fue hasta el siglo XIX momento en el que los hombres dejaron de llevar falda. Sin embargo, la moda unisex volvió a surgir en el año 1968, en el que algunos diseñadores comenzaron la llamada “era espacial”. Entre estos diseñadores estaban iconos de la moda como Paco Rabanne, Mary Quant o Pierre Cardin, que pensaron que la libertad de la persona estaba por encima de las convenciones sociales. Fue una rebeldía a los roles establecidos, y por eso comenzaron a crear piezas que eran sencillas pero elegantes al mismo tiempo. Además, para no tener ninguna relación con el género como tradicionalmente se conoce, comenzaron a usar materiales sintéticos.

Claves por las que la moda Genderless es tendencia

Las fronteras de género son cada vez más difusas en la industria de la moda, con las nuevas generaciones mostrando un creciente interés por la ropa sin género. La tendencia no es nueva en estos tiempos, pero sin duda ha cobrado impulso, especialmente con estrellas mundiales como Harry Styles que han desterrado las nociones de género de sus armarios. Desde bolsos y zapatos hasta abrigos y camisas, el prêt-à-porter unisex están en auge en el mundo de la moda ahora mismo.

La moda siempre ha sido una forma de expresar nuestro verdadero yo al mundo. Para expresarse libremente, hay que desafiar las reglas arcaicas que se derivan de la percepción que la sociedad tiene del género. En resumen: puedes llevar lo que quieras.

En los últimos años, la moda genderless se aleja de todas las normas de vestimenta basadas en el género de la persona. Se puede decir que la gente ya no quiere regirse por los dictados preconcebidos de la moda. Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se considera uno de los principales abanderados de la moda genderless, lució un look elegante con una chaqueta de cuero y una falda mientras realizaba una campaña publicitaria de Louis Vuitton para mujeres en 2016.

Por lo tanto, la moda genderless refleja que las creaciones sociales de masculinidad y feminidad cada vez se diluyen más. La ropa ya no es una herramienta que define lo que un hombre o una mujer debe usar. Hombres con falda o mujeres con pantalón y corbata, ¿por qué no? ¿Quién decide lo que puede llevar cada persona? Ese es el principal argumento que aduce la moda genderless, que una persona no debe ponerse la ropa con la que se sienta más cómodo e identificado.