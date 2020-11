Gracias al comercio electrónico, una persona, un emprendimiento o una gran empresa pueden ofrecer prácticamente cualquier tipo de producto o servicio. El que hasta hace un par de años era un canal de venta en pleno desarrollo, ahora se ha convertido en la gran alternativa para que los colombianos comercialicen y se comuniquen con sus clientes, en respuesta a los retos que ha traído la pandemia del Covid-19.

“Hoy en día no existen pretextos para no vender por Internet. Muchas personas piensan que hacer comercio electrónico requiere mucho trabajo o que su tienda no califica para tener presencia online, y la realidad es que el eCommerce es para todos y puede reportar grandes beneficios a corto plazo y con bajos costos de implementación”, explica María Fernanda Quiñones, Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Yaestoyonline.co, plataforma virtual desarrollada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para fortalecer las capacidades digitales de los emprendedores y las miPymes en el desarrollo y dinamismo de sus ventas a través de internet, se pone del lado de las personas y analiza los 10 grandes mitos y verdades del comercio electrónico:

Mitos

Tener presencia en internet aumentará las ventas por sí solas

Respuesta: Falso. La realidad es que se necesita una estrategia de marketing digital para posicionar el comercio electrónico en la página, lograr generar tráfico y así aumentar las ventas del comercio.

Necesito un programador para desarrollar mi página web

Respuesta: Falso. Existen distintas opciones que permiten implementar una plataforma de eCommerce de manera rápida y personalizar el sitio web según las necesidades del comercio y el presupuesto que se tenga.

El factor principal que se tienen en consideración al hacer una compra online es el precio

Respuesta: Falso. El precio es un factor muy importante para motivar la compra, pero no la única. Elementos como la confianza en la marca, el diseño del comercio electrónico, las facilidades de pago, la entrega del producto y el servicio al cliente también se deben tener en cuenta. El éxito del comercio online radica justamente en la experiencia que un cliente pueda tener y estos elementos permiten diferenciarse de la competencia y obtener resultados positivos.

El eCommerce es sólo para las grandes empresas

Respuesta: Falso. MiPymes y emprendedores cuentan con las herramientas y los productos suficientes para hacer una transformación digital rápida y segura a través de diferentes modelos de negocio de comercio electrónico.

Comprar de manera online es inseguro

Respuesta: Falso. Existe el riesgo, igual a como sucede con cualquier otro canal de ventas, pero la industria cuenta con plataformas de pago, procesos de confirmación de datos y controles que hacen del comercio electrónico una herramienta confiable, segura y que protege tanto al comprador como al vendedor.

Verdades

Debo incluir Términos y Condiciones en mi página

Respuesta: Verdadero. Se trata de la declaración de principios con los que el comercio ofrece sus servicios. Entre más claro y transparente estén para las dos partes mejor será la experiencia de compra.

El comercio electrónico está en crecimiento

Respuesta: Verdadero. Según los datos de la CCCE, el eCommerce creció en Colombia de forma acelerada entre los meses abril y julio de 2020. Mientras que entre abril y julio de 2019 se incrementó en un 17%, en el mismo periodo de este año su aumento fue del 64%. “Aunque este auge corresponde en gran medida a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, también es cierto que muestra el increíble potencial que tiene este canal comercial para llegar de manera efectiva a gran parte de la población colombiana”, comenta Quiñones.

La experiencia del consumidor es importante

Respuesta: Verdadero. Desde que la persona ingresa al comercio electrónico hasta que recibe su pedido el cliente necesita estar enterado de todo el proceso, recibir las notificaciones y respuesta a sus requerimientos. La experiencia positiva que pueda tener un cliente es la mejor manera de garantizar una nueva visita y compra.

Se debe entregar factura cuando se vende un producto

Respuesta: Siempre. Esta le sirve de respaldo al consumidor por si hay algún problema con el producto o servicio adquirido, además ser la garantía que permite efectuar cambios en caso de ser requerido. Según la reglamentación de la DIAN este es un requisito obligatorio para cualquier tipo de comercio, sin importar el tipo de venta.

Las imágenes ayudan a la venta del producto

Respuesta: Definitivamente sí. El comercio electrónico tiene un componente gráfico muy alto, por lo que las imágenes, información del producto y características son elementos decisivos para potenciar la venta de un producto y motivar su compra.