Megatiendas consiente a la reina de la casa, es por eso que del 14 al 30 de Mayo del 2021, por compras iguales o superiores a $89.900 pesos en una sola transacción en todas nuestras tiendas, por tan solo $2.500 pesos te llevas un espectacular Brownie de 400 gr, para celebrar en casa con Mamá.

HORARIO ESPECIAL PARA EL FIN DE SEMANA

Para que no te coja el toque de queda, Megatiendas adelanta el horario de apertura al público de todas nuestras tiendas desde las 6:00 a.m. a 2:00 p.m., este sábado 15 y domingo 16 de mayo, además podrás disfrutar de nuestro mañanero con descuentos efectivos, desde la apertura de las tiendas hasta las 11:00 a.m. encontrarás descuentos increíbles para que sigas comprobando que en el total se ve la diferencia.

PIDE TU DOMICILIO

Recuerda que, si te hizo falta algo, nuestra línea de domicilios está para atenderte al 6940104, o nuestro WhatsApp 3107328645 y en www.megatiendas.co, nosotros hacemos el mercado por ti rápido, fácil y seguro.