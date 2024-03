Mauro Castillo: “Represento a Colombia desde el otro lado”

Mauro Castillo

Lo que he venido haciendo, mi hoja de vida, y tiene que ver mucho con lo que he construido en Estados Unidos, además de lo alcanzado en Colombia. Es el resultado de hacer las cosas profesionalmente, siempre he pensado que el factor diferencial lo pone el estudio.

Ser latino está de moda, ¿Cómo ves el papel de los colombianos en el arte mundial?

Esa diversidad y nuestras capacidades nos han permitido llegar a sitios especiales. La capacidad de crear y de gozarnos lo que creamos también hace su trabajo.

¿Cuántas canciones hicieron parte del repertorio escogido?

Cuatro canciones. “Al otro lado”, “Breakfast in América”, “Tumbao Marimba” y “Rebelión”.

Todo se te ha dado por estudio y trabajo, ¿Qué otros sueños tienes?

Sueño cada vez con llegar a más gente, y me alegra saber que con esto que pasó, quienes no me conocían ya tienen una referencia. Por otro lado, no hago planes y esto lo aprendí de la pandemia, en ese tiempo entendí que lo más irresponsable es hacer planes, simplemente toca vivir y hacer lo que a uno le gusta, en eso se incluye el estudio para llenarse de conocimiento y asumir nuevos retos.

Por “Encanto” te conoció mucha gente en el exterior, ¿Qué sientes cuando te relacionan con la película?

Es interesante ver que cuando se habla del país, ya se tiene otra connotación y a mí en particular me ha permitido representar a Colombia desde el otro lado.

¿Qué ha pasado con la actuación?

Estoy trabajando en varias cosas y me resulta interesante comunicar a través del arte.

¿Sientes que has abierto puertas a colombianos y en general a latinos?

Definitivamente. Se trata de soñar y echar para adelante, y si ese sueño puede abrazar a más personas como lo he vivido en estos días, me siento más motivado.

¿Qué significa a partir de ahora el 22 de febrero?

Aún no lo proceso, estoy bajando de esa emoción tan grande y me siento muy agradecido por esta gran oportunidad de vida.