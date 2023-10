Manuel Medrano vivió una historia que se volvió canción

Las vivencias tienen melodías

En el devenir artístico, el cantautor parece tener una fuente inagotable de inspiración. Es parte de su esencia hacer acopio de situaciones que le llevan a crear con el realismo que les rodea y es por eso que Medrano, a manera de confidencia, aclara que todas sus letras se sostienen sobre vivencias personales.

“Mis letras son producto de circunstancias que he vivido, personas de las que me he enamorado, y he contado con la suerte de que, al escribir estas canciones, hayan conectado con quienes en su momento han tenido experiencias similares y que se las pueden apropiar”, agrega.

Manuel Medrano tiene en su haber dos álbumes muy exitosos. El primero su debut homónimo, que lo llevó a ganar sus dos primeros Grammy, en las categorías “Mejor nuevo artista” y Mejor álbum cantautor”, convirtiéndose en la llave que abrió las puertas para dar por sentado su ubicación en la industria y continuar con “Eterno”, el segundo disco que consolidó su estilo ante un público ávido de este tipo de propuestas que ha sabido valorarlo.