Manuel Carrasco está viviendo su mejor momento

En el andar de Manuel Carrasco no hay prisas, puede darse pausas que no están planeadas y continuar, de la misma manera va a seguir lo que se ha propuesto y de esa forma su carrera se ha edificado, ya se cuentan 20 años y el talentoso español sigue viviendo el momento.

Afirma que es un gran luchador, desde siempre ha trabajado duro por lo que quiere, nunca ha tenido las cosas fáciles, no solo en la carrera sino en general, como nació y creció, por eso se alegra de que gente como él pueda vivir este tipo de situaciones que no suelen ser muy comunes en el papel, entonces el resultado no es más que su propio esfuerzo.

“Es mi camino, el que me ha llevado a conseguir cosas bonitas y seguiré así por toda mi carrera si Dios quiere y la inspiración me acompaña, porque creo que siempre habrá un público que valora ese tipo de sensibilidades, lo digo con certeza porque eso del estadio lleno fue maravilloso, que una propuesta musical sin moda en concreto se siga compartiendo y esperando”, afirma.

El punto de encuentro

Las canciones de Carrasco tienen una historia para contar, algunas se han convertido en himnos que enmarcan a algunas personas que sin ser conocidas por el autor se ven reflejadas en su letra. “Somos muy parecidos, lo que pasa es que estamos todo el tiempo no dejándolo ver, en las canciones todos nos encontramos y no hay fórmula secreta para llegar a una, algunas me salen de un tirón, mientras que otras me tardan bastante tiempo, a veces empiezo por la música, otras por la letra, lo que tengo claro es que en ocasiones parece que me las estuvieran dictando, van fluyendo, como fue el caso de ‘Me dijeron de pequeño’, son cosas que se van madurando dentro de uno”, agrega.

El andaluz no muestra preferencia por alguna de sus composiciones, las compara con sus hijos, no puede tener preferencia, pero afirma que paradójicamente, las que más le gustan a la gente, no suelen coincidir con la complacencia de él.

Toda la carrera de Carrasco se fundamenta en sus letras y aunque ahora es muy dado a componer entre varias personas, cree que él se tardaría un poco más para llegar a ese proceso, por lo pronto seguirá apelando a su estilo que es más artesanal. Lo anterior no significa que no comparta esta manera de creación, seguramente en el futuro se sume a mucha gente para componer.

Se declara encantado con su nuevo álbum. Lo define como un disco con mucha fuerza, mucho contraste y diversos colores, además es muy sentido, ahora no le resulta fácil explicarlo son palabras, pero advierte que trae un abanico amplio de sonidos y letras en los once temas que lo componen, a la vez es muy suyo.