Malta, la proteína para un buen rendimiento deportivo

De hecho, según un informe publicado por Grand View Research, el tamaño del mercado mundial de proteínas de origen vegetal, como los suplementos de malta, fue de 2,52 mil millones de dólares en 2021 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,8% de 2022 a 2030, demostrando la continua inclinación por este tipo de suplementos. (Lea aquí: Tener una mejor relación con la comida es posible)

La respuesta para el rendimiento deportivo

La industria de la nutrición deportiva ha respondido a esta creciente demanda de productos de origen vegetal, específicamente de malta, ofreciendo una variedad de bebidas proteicas y suplementos que incorporan este ingrediente. Estas bebidas, a menudo contienen maltodextrina, una forma de carbohidrato de liberación rápida derivado de la malta.

Según un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition el consumo de maltodextrina antes y después del ejercicio mejora significativamente la resistencia y la recuperación en atletas. Además, la malta contiene vitaminas del grupo B, que son esenciales para la conversión de los carbohidratos en energía utilizable.

Estas vitaminas desempeñan un papel fundamental en la reparación muscular después del ejercicio intenso e incluso, se ha descubierto que el extracto de malta mejora los niveles de azúcar y ácido láctico en la sangre de los deportistas. La investigación también demuestra que el alto contenido en antioxidantes de la malta puede reducir la inflamación inducida por el ejercicio para mejorar la recuperación.

Como recurso proteico, la malta está compuesta por carbohidratos complejos, que proporcionan una fuente de energía constante y sostenible durante los entrenamientos y competiciones. Los deportistas que consumen productos de este tipo pueden experimentar una mejora significativa en la resistencia y la capacidad de rendimiento, permitiéndoles entrenar más tiempo y con mayor intensidad.

Así, este tipo de bebidas son ideales para deportistas de todas las categorías, desde profesionales hasta aficionados, que buscan una recuperación rápida y efectiva después del ejercicio. Al combinar proteínas y carbohidratos de la malta, estos productos ayudan a recargar los músculos y a reducir la fatiga, logrando alcanzar una recuperación más rápida y eficiente.