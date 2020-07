Los nuevos sonidos de Santiago Cruz

Y regresa Santiago Cruz, disfrutando de su familia, de este tiempo no planeado y de su independencia musical, con temas que parecen pensados previamente, pero que como los cantautores consecuentes con la realidad, pueden tenerlos allí dormidos y salir cuando ganan vigencia ante cualquier circunstancia.

De esta manera surge “Otra mañana más”, que como él mismo define, es el siguiente paso a lo que fue “Hay días”, la canción que se sumó a la coyuntura actual con un mensaje esperanzador. La letra que presenta hoy, al igual que la anterior, si bien no fue pensada para esta pandemia, se encuentra con una orilla de la cual nos podemos agarrar en estos momentos y es esa repetición de día tras día viviendo un poco de lo mismo.

La expone como una canción emocional, muy sentimental, escrita de una forma muy distinta a lo que habitualmente hace, que es agarrar la guitarra, tal vez un piano y a partir de allí empezar a componer. “En esta oportunidad todo salió a raíz de un beat, cómo lo hacen ahora los muchachos, me monté en uno que tenía mi amigo Andee Zeta y por ser muy R&B empecé a tirar versos, hasta conectar”, indica Santiago.

De esta manera aparece “Otra mañana más”, una producción a partir de esa maqueta que la terminaron con una nueva firma llamada “Mapache”, compuesta por Pablo Benito, Nicolás González y Juan Pablo Isaza, integrante de la banda Morat, gente joven que le ayuda a ampliar su punto de vista musical, conservando lo que él entiende que es una canción.

Cuando llegó el momento del video, como ya se había trabajado el ingrediente casero que impone el confinamiento con “Hay días”, en esta oportunidad se fue por el lado de la animación que está muy actual ante la imposibilidad de llevar lo habitual en estos casos.

Con algo de sorna, Santiago advierte que es un video ‘esperanzador’, cuando en realidad se va mucho por el camino de una ciudad destruida con un futuro incierto y la búsqueda que ahora se vive en muchos; y en el transcurso del mismo se encuentran detalles que alimentan ese rastreo animado.

Cercanía con el artista

Tras definir lo que fue la creación de esta letra y su correspondiente video, Santiago Cruz se sumó a esta tecnología que actualmente une a los artistas con los medios, seguidores y el mundo y en una conferencia de prensa a través de la plataforma zoom, se dedicó a responder las inquietudes que trae esta “nueva normalidad” para él y su música.

Santiago ha permanecido confinado con su familia, y aclara que tuvo la fortuna de grabar su proyecto hasta la primera semana de marzo, igual le tocó poner desde el estudio de su casa la voz de “Otra mañana más”, y aunque no tenía el mejor micrófono, la intención le ganó a las incomodidades que pudo encontrar. Lo que sí ha experimentado es la falta de inspiración durante la pandemia, aparte de una coescritura con una cantautora dominicana, sólo ha logrado crear una canción en estos cuatro meses, y musicalizó una letra del cantautor español Pedro Guerra, estableciendo la ‘sequía’ más grande en lo que a música se refiere en quince años.

El artista ibaguereño no es ajeno a las propuestas tecnológicas, los podcast con diferentes personalidades le han representado su necesidad de seguir contando cosas a través de otro medio distinto a las canciones, también de aprender de gente que encuentra fascinante, no siempre de colegas, porque ha tenido desde futbolistas, hasta escritores, y el próximo que será con la gran bicicrosista Mariana Pajón.

Si bien a Santiago le ha funcionado su estilo sonoro, no deja de explorar sonidos y lo que quiere expresar, en este caso con “Otra mañana más” llegó a una notas altas que habitualmente no usa, pero esta propuesta así lo exigía, porque allí el predominio lo tiene la derrota y cuando se está derrotado y llega al punto de la rabia, se aterriza ahí y él lo hizo, ahora no sabe cómo será hacerlo en vivo, pero cuando llegue el momento, espera responder.

Santiago Cruz se estrena en una etapa independiente y viene de un proyecto muy especial como fue “Elementales”, donde fluyeron las interpretaciones a dúo, confiesa que tiene muchos colegas en mente para compartir, sin embargo, se siente en un momento más ‘egoísta’ de su carrera y se ha guardado estas canciones que siguen para él solito.

Resulta inevitable hablar de eso que está allí aunque el tiempo ahora no tenga un momento preciso para decidir cuándo y dónde se va a exponer lo creado. Santiago Cruz tiene listo un álbum en el que estuvo trabajando en la composición los últimos tres años y en el cual sólo hay talento nacional.

Afirma que después de haber grabado discos con el español Nacho Mañó, además de Cachorro López en Argentina, Eduardo Cabra en Puerto Rico y Juan Pablo Vega en México, regresa a buscar el talento colombiano, algo que le ha ayudado a conectarse con la tendencia sin pensar en lo que está de moda, lo que logra es ‘alimentarse’ de la forma de hacer música de estos jóvenes, a algunos les lleva 20 años de edad y tienen una manera distinta de hacer las cosas, de la que él aprende.

“En Colombia se habla mucho de los artistas, pero no de los grandes productores que tenemos, entonces quise trabajar con ellos, con gente muy joven de mi país para lograr esa conexión y ante todo retarme a escribir canciones con determinada estructura. En el mundo urbano se usan sólo cuatro acordes, yo estoy acostumbrado a un poco más, ahora puse ese parámetro para ver hasta dónde podía llegar y quedé satisfecho con el resultado”, afirma.

Y volviendo a esta realidad que se está viviendo, es oportuno decir que la cuarentena le ha dejado a Santiago Cruz mucho tiempo con su familia que valora, toda vez que ha logrado dormir en su cama tantas noches seguidas, algo que tal vez vivió en sus tiempos de universitario. Ver a sus hijos cada mañana al despertar, no tiene precio.