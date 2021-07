Tomás Restrepo, mejor conocido en el mundo de los videojuegos y de las redes sociales como Tomycatt, es uno de los embajadores colombianos en esta plataforma de contenidos para conectar con los apasionados del gaming y los e-sports en América Latina. Tomycatt, quien tiene un stream fijo todos los miércoles a las 9:00 pm por el Twitch de STRIB, opina que en Colombia hay mucho talento para los videojuegos.

¿Qué es STRIB?

Conozco un caso puntual de unas personas que se conocieron en el chat de STRIB y se hicieron un grupo para jugar todos los días un video juego, el Fortnite. ¡Qué genial que las personas se conozcan de diferentes lugares y que puedan jugar! Y todo ha sido gracias a este nexo. Precisamente eso es lo que es STRIB: un nexo, o un hub, para conocerse, para compartir, para jugar, para aprender o simplemente para ir a entretenerse un rato. Eso me encanta.

¿Cómo describes a la comunidad de STRIB?

La comunidad ha sido genial porque somos tantas personas de contenidos tan distintos, de países tan distintos y contextos tan diferentes, que mezclarlos ha sido una experiencia muy entretenida. Algo muy bonito que me ha pasado es que llega mi turno de hacer stream en el canal de STRIB y ya hay gente ahí, esperando. Ha sido una oportunidad muy bonita de que muchos seguidores, comunidades, viewers se conecten entre sí, a través de un chat o a través de los torneos. Eso ha permitido no solo que crezca STRIB, sino que también ha permitido que las personas conozcan a gente de otros países.

¿Cómo ves el panorama de los gamers en Colombia?

Los gamers en Colombia son un montón. Los e-sports en los últimos tres años en Colombia han estado creciendo bastante. El tema e-sports, el tema gaming, es algo que se ha viralizado muchísimo y se ha convertido en una tendencia. Ahorita vas a donde sea y ves teclados gamers, las luces... Solamente el hecho de que haya productos, ya te da una idea de cómo el tema gamer está creciendo y cómo está impactando en la sociedad, sobre todo en la más joven, aunque para jugar no hay edad.

¿Y el tema streaming?

Respecto al tema streaming, cada día hay más creadores. No se detiene, no para de crecer. Conozco amigos, amigas, que son top y son líderes en diferentes plataformas de aquí de Colombia. Hay mucho futuro. Eso es entretenimiento, es hobby y también es trabajo. Sé que cada día hay más personas interesadas en entrar, que crean y vienen con nuevas propuestas y eso es genial. Le veo mucho futuro. Sé que está creciendo muchísimo. No solo en Colombia, en toda América Latina y en el resto del mundo.

Tomycatt es Tomás Restrepo, es un apasionado de los videojuegos y del arte 3D. Además de jugar los últimos lanzamientos en directo e interactuar con sus seguidores, disfruta de experimentar y conocer el proceso de creación de esos videojuegos. De personalidad curiosa y creativa, sus conocimientos en el arte 3D le permiten crear contenido original y enseñar a sus espectadores el paso a paso de la creación de sus personajes favoritos.