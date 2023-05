Los efectos de la ausencia emocional de los padres en los niños

El término “padres ausentes” se refiere a aquellos progenitores que, aunque reconocen legalmente a sus hijos y les proporcionan sustento económico, no participan activamente en su crianza ni les brindan acompañamiento amoroso y cotidiano.

“Son los padres que están, pero no están, sus hijos no los conocen y confían más en empleadas y miembros de la familia extensa que se quedan al cuidado de ellos. Estos padres están físicamente presentes, pero no tienen una conexión emocional con sus hijos, y a menudo delegan su cuidado en otros, como los abuelos o las niñeras”, asegura el médico psiquiatra Christian Muñoz adscrito a Colsanitas. (Lea aquí: Prevenga estos riesgos invisibles que pueden existir en su casa)