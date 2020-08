El pasado mes de octubre por fin se llevó a cabo el lanzamiento del libro de la actriz y modelo argentina Lorena Meritano, un recorrido en letras que inició motivada por muchos aspectos, pero ante todo, una sanación interior que afortunadamente se refleja en su exterior, con mil “aventuras” vividas y a las que se les aprendió a golpe.

Vocera de muchas campañas de concientización, de charlas motivadoras que se renuevan en cada público, atiborran plazas y escenarios, con enfermos y sanos, pero siempre con ese propósito de exaltar la vida, la actriz ha tomado partido en todo a fin de llegar a personas que muchas veces no cuentan con el recurso para comprender bien por lo que pueden estar pasando.

“Sobreviviente” es en buena medida el retrato de alguien tan humano que puede en un segundo perder todo, también de la abundancia, de las felicidades y tristezas, de la salud y la enfermedad en sus variadas presentaciones, el amor y el desamor y lo valioso que es la familia y esas raíces que nunca abandonan.

En el libro, la autora se transparenta a plenitud, y aunque afirma que faltaron muchos detalles por incluir, la forma amena y muy familiar de contar su vida resulta alentadora desde donde se le quiera tomar. Lorena Meritano empieza narrando sus orígenes en su natal Concordia (Argentina), la casa de los abuelos, los padres trabajadores, los paseos de río, la unión familiar que ahora está más fortalecida y en general esa época diáfana llena de bellos recuerdos que conforman el cimiento sobre el cual se edificó como persona.

A partir de allí son muchos les detalles sobre ese reto que se impuso tácitamente de sobrevivir en un mundo nada fácil y lo que muchos saben, una carrera exitosa en varios países, y un cáncer que lejos de derrotarla y pese a quitarle de tajo desde lo material, hasta lo más personal, no es visto hoy como un enemigo, sino como un maestro del que a diario aprende más.

Ahora está establecida en Buenos Aires, en su apartamento, en compañía de Fidel, su perrito, amigo incondicional que llegó para hacerle el cáncer más llevadero y dejarle ver cada día que el amor se puede profesar de tantas formas, pero al final es igual de valioso, él la saca tres veces al día a pasear y le hace olvidar la monotonía del encierro obligatorio que aún cumple en el país austral.

“Sobreviviente” es una historia que envuelve, allí su autora se muestra más allá de ser la modelo y la actriz, y al comentar sobre este libro afirma que eso era lo que necesitaba, quería hablar desde el corazón, la Lorena real, la que conoce su familia, de igual forma aclara que no es escritora, sin embargo se atrevió a narrar detalles desconocidos y delicados como las adicciones en una juventud prometedora y de las cuales salió para no regresar.

Motivaciones y resultados

Hoy, cuando ha pasado casi un año, Lorena Meritano siente que se cumplió el cometido de la publicación, inicialmente buscaba que la conocieran como es; segundo, generar consciencia, pero no sólo en lo concerniente al cáncer, sino de las adicciones, problemas alimenticios, la escasez, la falta de trabajo, la abundancia y hasta la salida de la zona de confort.

El mensaje de Lorena a través de estas páginas es “vamos para adelante, el éxito y el fracaso son impostores, no duran para siempre”, y advierte que le honra que a muchos les haya servido, porque aunque se trate de un libro simple, la idea es que llegue hasta donde se le necesite.

Aclara que no quería escribirlo, pensaba que no estaba preparada. Aún así el escritor Rubén Aviña le hace la propuesta, pero estaba atravesando por las sesiones de quimioterapia, era ponerle el cuerpo a sobrevivir, sin embargo, en 2018 hizo la comedia “El Rey del Valle” que siendo para México se filmó en Colombia y había dado una gira de charlas de “Lorena Sobreviviente”, tuvo una cita con la editorial y pensó de inmediato en decir que no, pero cambió.

Lograron convencerla y con el reto en las manos empezó a escribir, los primeros tres días estuvieron inmersos en el llanto, no sabe la razón, pero alcanzó a plasmar tres capítulos que además se vieron enmarcados en el fin de la serie, una audiencia con el papa Francisco y su regreso a Argentina. Todo marchaba bien y al llegar el momento de enviarlos a la editorial no los encontró, la respuesta era simple, nunca los grabó.

Define como sanador y hermoso revisar su árbol genealógico, rememorar las épocas más felices de la infancia, hacer preguntas a los tíos de datos que se le podían olvidar de los abuelos; también resultó refrescante reconectarse con la familia en ese aspecto, además de hacer un tránsito por toda su carrera que ya pasa de las tres décadas y aunque mucho quedó por fuera, agradece la catarsis que logró, sobre todo en el capítulo de su padre. A la fecha, indica que el dolor más grande que ha podido sufrir fue precisamente la muerte de su padre, más que su propio cáncer, que la pérdida de sus senos, su embarazo y ovarios; aunque ya no lo sufre, ahora lo extraña.

Charlas que evolucionan

Otra fortaleza que resultó en Lorena de sus vivencias más recientes, tiene que ver con charlas a públicos diferentes cada vez. Por esto afirma que su charla está viva, evoluciona según las necesidades, y aún en el confinamiento por la pandemia se han mantenido a través de los medios digitales.

Supervivencia, resiliencia y tener la fortaleza para poder en determinado momento atravesar la adversidad, son otros temas además del cáncer que Lorena Meritano ha implementado desde aquella primera vez en República Dominicana y que han hecho tránsito por varios países llevando un mensaje alentador.

Actualmente prepara y promociona por redes sociales una muy importante que se va a dar a finales del mes de octubre y a la cual tendrán acceso todas aquellas personas que se suscriban y adquieran el ticket de ingreso, obviamente seguirá en la plataforma digital ante la imposibilidad de ofrecerlas personalmente.

Las charlas para Lorena han tenido un impacto como la vida misma, de ida y vuelta, ella expone su testimonio para dejar mensajes de concientización, fe, resiliencia, la diferencia entre vivir y honrar la vida, y del otro lado le enseñan mucho. A veces estos encuentros son muy emotivos, incluyendo fans de las novelas, médicos, pacientes, familias y gente que ofrece sus testimonios, permitiendo que aflore la sensibilidad, es un servicio y éste hace bien a quien lo da y a quien lo recibe.

El cáncer se define para Lorena Meritano como un maestro que lo fue y lo es, con enseñanzas duras, pero que al final fortalecen, porque ha sido un proceso lleno de milagros, bendiciones y amor, donde la familia estuvo muy unida, lo mismo que gente que no conocía que se le acercó con una palabra que reconforta.

El confinamiento no le es ajeno, sabe lo que estar en cuarentena, ha vivido de alguna manera una pandemia personal, pero en ese momento tenía a su madre tomándola de la mano, una pareja que la abrazaba, además de las personas ligadas a sus terapias; entonces esto de vivir sin abrazos y cariños, sin la familia, los amigos, le resulta cruel. Está organizada con los hábitos, hace su terapia por zoom, sale a caminar con Fidel, medita, duerme de noche, vive de día y tiene las defensas altas, a fin de no sentir miedo, cuando esto sucede, tiene herramientas para atravesarlo.

“No hay un adelante, estoy viviendo el aquí y ahora, no cometo el error de irme de casa, porque no existe otro camino hasta que no esté la vacuna, por ahora preparo mi charla para el mes de octubre; estuve actuando en una serie web que filmé con mi celular desde mi casa, se llama ‘Elegidos’, está en YouTube y participé en ‘La peste del insomnio’, con actores de varios países, basado en un texto de García Márquez”, aclara Lorena.