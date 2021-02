“Girl From Rio” es el esperado álbum de Anitta y dentro del mismo está “Loco”, el tercer sencillo que ve la luz y en el mismo se condensa lo que la cantautora brasilera quería expresar, aun cuando no es su composición, si pidió a los productores que fueran atrevidos en su creación.

“No escribí esta canción, pero sabía lo que quería con ella: quería que la producción, la melodía y la letra no existieran por separado y que fuera una canción loca y libre. ¡Una canción para divertirse! Para volverse loco. Resultó que ellos, de hecho, crearon “Loco” y ¡me encantó!”, comentó Anitta.

El video de “Loco” fue dirigido por Anitta y Steven Gomillion y fue grabado, antes de la pandemia, en la ciudad de Aspen, en Estados Unidos. En él, la cantante y sus amigas se divierten sin inhibiciones, bajando la pista de esquí en bikini. “Este fue sin duda el video más modesto de mi carrera hasta ahora. Ya tenía la canción lista cuando fui a pasar mis vacaciones en Aspen. Me encanta esquiar, me volví adicta a la adrenalina de ganar velocidad y también a las fiestas que se hacen en los bares, y un día, me desperté y pensé “¿Y si hacemos el video de “Loco” aquí?. Volví loco a mi equipo, como siempre. En menos de dos días todo estaba listo, llegó el equipo de filmación y rodamos. El resultado me pareció increíble. Es exactamente lo que quería mostrar con escenas de libertad y adrenalina. Personas libres que quieran disfrutar de la vida”, comenta la artista.

El álbum, en su conjunto, cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Tedder (quien ha trabajado con Adele, Beyoncé y Bruno Mars), y en sus palabras, Anitta comprende la cultura global y está preparada para el mercado estadounidense.

Anitta está nominada en las categorías “Artista Femenina del Año (Urbano)” y “Canción Crossover del Año” por su éxito “Me Gusta” con Cardi B y Myke Towers en Premio Lo Nuestro 2021.

“Me Gusta”, se ha convertido en uno de sus mayores éxitos hasta el momento con más de 223 millones de reproducciones. Después de 6 nominaciones al Latin Grammy® Award, 7 premios MTV EMA, 5.2 mil millones de vistas en YouTube y 8.6 mil millones de reproducciones, la artista oriunda de Brasil se está preparando para su año más exitoso hasta el momento.