‘Leyenda Viva’, homenaje a la memoria del vallenato

El vallenato es tal vez el género musical que hoy por hoy más se escucha en Colombia. Hace unas décadas era considerado una expresión popular. Con el paso del tiempo su perspectiva cambió, tanto que actualmente es posible que no haya un lugar del territorio nacional donde no sea uno de los géneros más escuchados. (Lea aquí: “Dos banderas, un corazón” la unión del vallenato y regional mexicano)

En febrero de 2021 Nova emprendió un viaje a Valledupar acompañado de un equipo de producción en busca de la historia vallenata, a través de conversaciones con historiadores, compositores y juglares vallenatos.

Inicialmente, su objetivo era lanzar un libro que siguiera los pasos de sus dos anteriores publicaciones, Conversaciones con el fantasma, 50 años de historia del arte en Colombia y Memorias militares, pero al lograr entrevistas con la “Selección Colombia del vallenato”, como él mismo describe a los protagonistas de Leyenda Viva, fue consciente del valor histórico de esas conversaciones y se convirtieron en este proyecto audiovisual. Visitamos sus hogares, el patio de sus casas, bajo el palo de mango, donde nos abrieron su corazón para contarnos y cantarnos su historia.

“El vallenato es hoy la música más importante de Colombia y uno de los folclores más representativos en Latinoamérica. Sin embargo, hay una discusión muy grande que rodea a este género y es que muchos puristas o ‘vallenatólogos’ dicen que murió el vallenato, mientras que otros elogian lo que ha sucedido con su evolución continua y globalización.

Es una discusión polifónica que abordamos en Leyenda Viva y que pone sobre la mesa lo que sucede con todos los folclores del mundo como la ranchera, el tango o el flamenco, lo que hace de este proyecto una discusión internacional, a través de algo muy local”, dice Martín Nova, quien a partir de esa discusión indagó sobre el origen y futuro de este género musical.

“Leyenda Viva es una plataforma que consta de una película, un libro y una banda sonora. Es una plataforma para plasmar una memoria de la historia vallenata. Leyenda Viva es un vehículo para que esta memoria se conserve, es su legado y ese es mi propósito con este proyecto”, explica Martín.

“Me preguntan por qué hacer un documental sobre vallenato. La respuesta es ¿por qué no se había hecho antes, cuando ya sus primeros creadores no están para dejarnos sus testimonios? Nuestro gran Nobel de literatura, Gabriel García Márquez dijo que su obra cumbre, Cien años de soledad, no era más que un vallenato de 350 páginas. Y es solo profundizar sobre qué es el vallenato para entender que sin este género no habría García Márquez. Creo que al país le falta profundizar en la importancia del vallenato, que ha sido tan determinante para la cultura nacional”, complementa.

“Leyenda Viva nos trae los recuerdos de caminos, lugares, historias y las voces de los hombres y mujeres que forjaron la leyenda de la música vallenata”, anota Carlos Vives cuando le preguntamos por el proyecto.

Con la película se quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible para que la disfrute, se emocione en el cine y se enamore del vallenato; mientras que con el libro y banda sonora se espera dejar estas memorias completas.