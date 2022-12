Lentejuelas y mucho brillo, la tendencia para fin de año

Tips para llevar las lentejuelas

Las lentejuelas nunca van a pasar de moda, si quieres adquirir tu primera pieza, te recomendamos optar por un básico, como un buen top, prenda que no puede faltar en el armario de ninguna mujer, una falda o pantalón, para un look diferente, si lo que quieres es destacar alguna de estas prendas en particular, es importante que solo una pieza de tu outfit lleve brillo. Otra de las maneras de lucir las lentejuelas si quieres estar a la moda, es con prendas negras, una falda, un top o pantalones, en total look o combinados con otras prendas más sencillas.