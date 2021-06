Es uno de los conferencistas más populares de Latinoamérica y su discurso motivador llega por igual a espacios abiertos y redes sociales, con una carga esperanzadora que se fundamenta en su movimiento, sin embargo ahora, cuando los espacios están limitados por la pandemia, logra posicionarse una vez más con su presencia.

Se trata de Daniel Habif, el escritor y líder del movimiento Inquebrantables, quien dejó de lado su ascendente carrera en el entretenimiento, para liderar conferencias y foros, mediante la entrega de herramientas de superación personal a un público que le sigue derrumbando viejos hábitos.

En esta oportunidad, el mexicano hace un llamado a la acción, no al festejo ni al entretenimiento, aclara, toda vez que estamos frente a un mundo con grietas cada vez más profundas, con decadencia de sensibilidades, un mal cada día más profesional, un bien amordazado, menos entusiasta y proactivo.

Ante lo anterior y con la imposibilidad de reeducar, su misión se concentra en las plataformas y redes sociales para hacer reuniones que hagan frente a los miedos que acechan a diario, estas herramientas le ayudan a analizar esos problemas en todas las esferas de la sociedad.

En una charla de más de tres horas, que Daniel Habif ha preparado en streaming el próximo domingo 13 de junio y que se ha denominado “Al carajo el miedo”, se tratarán técnicas de liberación emocional con sustento académico, ejercicios, meditación y un entrenamiento o aprendizaje sustentados en este “arsenal de armas”, como les llama a los procesos que ha descubierto en su combate personal contra el miedo.

“La intención de esta charla está en generar una conciencia colectiva, aprender a descubrir los miedos y por supuesto nada de esto puede tomarse como tratamiento médico, ni clínico, tampoco está diseñado para sustituir una sesión de terapia, el propósito es educativo y motivacional”, advierte el líder.

“Al carajo el miedo”

Aun cuando la idea de esta conferencia para muchos está en ayudarse a sí mismos a perder los miedos, Daniel Habif advierte de manera divertida que no, lo que él pide es que los sientan, porque siendo este sentimiento esencial para nuestra especie, su ausencia nos llevaría a ser seres indefensos, incapaces a reaccionar a los peligros.

“El miedo es una de las más complejas y eficientes configuraciones biológicas que nos permiten reaccionar ante terrores inminentes, si no tengo miedo no huyo de un hombre que me persigue con un arma”, explica.

Hay miedos que tenemos que destrozar y otros que mantener en nuestra vida, sostiene el líder, porque algunos nos hacen sentir vivos y otros nos dejan estáticos, y para eso hay que aprender a desfragmentarlos y a acomodarlos.

En su estudio constante, Habif ha logrado entender que el miedo está ligado a muchas cosas y puede llevar al deterioro de la autoestima, a tener sentimiento de fracaso, angustia, pánico y sensaciones de indefensión e impotencia, a la vez que bloquea el pensamiento lógico, con reacciones catastróficas.

Sin embargo, explica, hay que aprender que muchas de esas respuestas tienen su origen en una base biológica, que a diferencia de lo que muchos aseguran, no es tan sencillo auto convencernos de abandonar el miedo.

Si este paraliza, hay que encontrar la forma de desmantelarlo poco a poco, la victoria ante el miedo es un proceso y para eso hay que buscar diferentes rutas y Daniel propone algunas. Hay personas que lo atacan a través de la meditación, o la oración, la psicología, el deporte, entre otras.

De otra parte, y refiriéndose a la situación provocada por la pandemia, existe un concepto que es la histeria colectiva, semejante a la “islamofobia”, cuando le tememos más a los turbantes que a las gorras de béisbol, se trata de prejuicios que se convierten en miedos colectivos, amparados en mentes perezosas que temen a aquello que reconoce como un arquetipo, aclara Habif.

En este sentido es fácil entender que las narrativas que dirigen actualmente la razón colectiva de la sociedad provocan esos miedos y como es poco factible que se busque la verdad dónde realmente está, esa historia continúa, nace el temor y se genera la histeria en grupo.

El streaming programado para el próximo domingo 13 de junio, afirma Daniel Habif, será un paso para aceptar el mal que todos tenemos en el interior, que nosotros no somos siempre los buenos y los otros los malos, mirarnos de forma auténtica y trabajar por ser alguien mejor para construir una sociedad más piadosa.