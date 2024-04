Las mascotas pueden sufrir de estrés post vacacional

Algunas de las causas más comunes por las que una mascota puede sentirse deprimida después de las vacaciones son:

Cambios en la rutina: El regreso a la rutina después de unas vacaciones puede ser desconcertante para ellas, por lo que puede generarles estrés o depresión post vacacional.

Disminución de estímulos: Cuando tu mascota visita lugares nuevos, es común que tenga más oportunidades de explorar y de realizar otras actividades. El problema surge cuando vuelve a casa, ya que la falta de estímulos puede causarle depresión y aburrimiento.

Separación de sus dueños: Si durante los días de descanso has pasado mucho tiempo con tu mascota, está puede sentirse deprimida ante tu vuelta al trabajo o a las rutinas.

¿Cuáles son las señales de que una mascota sufre depresión post vacacional?

Caída del pelo de manera incontrolada por el estrés.

Ladrar o maullar sin parar o estar más cariñosos de los normal son señales para llamar la atención ya que durante las vacaciones probablemente haya recibido más atenciones.

Destrozos en casa: Si notas que tu perro o gato se comporta de forma distinta, hace sus necesidades donde no debe, escarba en la basura cuando no estás o mordisquea tus zapatos nuevos, es sinónimo de que tu animal puede tener estrés o ansiedad y no está recibiendo la atención y el ejercicio que necesita.

La ganas de jugar disminuyen o muestran menos interés por las actividades de las que antes disfrutaba.

Según la doctora Laura Peña del área médica veterinaria de Heel Colombia “Tanto si se trata de perros como de gatos, es fundamental mantener horarios establecidos para las actividades diarias, lo que ayudará a prevenir el estrés o la depresión en las mascotas. Es importante tener paciencia al readaptar al perro o gato a los nuevos horarios y corregir las rutinas desarrolladas durante las vacaciones que ya no son adecuadas e igual con la alimentación”.

“Durante este proceso de adaptación evita utilizar regaños o castigos; siempre es mejor modificar su conducta mediante la educación positiva. El mayor premio que puedes ofrecerle a tu perro es tu compañía, practicar deporte juntos y reducir el tiempo que pasa solo en casa. Mostrarle cariño puede ser la solución para superar el bajón post-vacacional, tanto para ti como para tu mascota. Si notas que tu perro no recupera su vitalidad después de algunas semanas, es recomendable que consultes a tu veterinario para un control general”, firma la profesional.

“Se debe optar por ofrecerles alimentos antes de salir y también es recomendable utilizar juguetes dispensadores de comida, que cumplen la función de desviar la atención de la mascota del estímulo que le genera ansiedad: la ausencia de los cuidadores, y dirigirla a un objeto que le genera entretención”, finaliza la vocera.