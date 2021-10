Actualmente la computadora se ha convertido en una de las herramientas principales en el día a día, bien sea para comunicarse con la familia y amigos o porque es la reina de la jornada laboral. No pocas veces hemos escuchado aquello de: “la cuido más que a mi vida”. Y tiene sentido. Si lo dudas, piensa en lo que has sentido cuando de pronto tu equipo no enciende.

Pero estas necesarias aliadas no son “inmortales”, se estima que su vida útil es de tres a cinco años, sin embargo, dándole los cuidados necesarios se puede alargar un poco más este período, siempre y cuando las nuevas actualizaciones permitan seguir haciendo uso de ese equipo de manera óptima. A continuación, algunos consejos para tener en cuenta.

Cuidar de su temperatura: Un gran enemigo de las computadoras portátiles es el recalentamiento. Se debe tener en cuenta que éstas generan un calor interno cuando están en funcionamiento. Trabajar con ella sobre la cama o usando un cojín como mesa puede bloquear sus entradas de ventilación, causando que se pongan aún más calientes. Lo recomendable es trabajar siempre sobre una superficie que sea sólida y que no genere más calor. Además, como dato adicional se recomienda limpiar sus entradas de aire regularmente.

Alargar la vida de la batería: La batería es una de las partes claves de la computadora que incide en su buen funcionamiento. De esta manera se debe mantener el equipo conectado cuando necesite carga. Una opción buena para conservar su batería es cargarla hasta un 80% y dejarla caer hasta el 40%, pero no más, antes de volverla a enchufar.

La limpieza es clave: Existen dos tipos de limpieza: la que se puede realizar en casa y aquella que es mejor dejársela a los técnicos. Lo principal es que el equipo no esté expuesto a líquidos, migajas, restos de comida, entre otros. Bastará con poner un poco de producto de limpieza en un paño sin pelusa y pásaselo a la computadora para librarla de polvo y mugre, y usar un cepillo pequeño y aire comprimido en lata para una limpieza más profunda. Importante: no usar químicos en spray de manera directa y evitar que cualquier líquido llegue adentro. Limpiarla por dentro es todo un desafío, así que lo mejor es llevarla con un técnico de confianza con cierta periodicidad, según sea el uso que se le dé al equipo.

Orden interno: Para finalizar, dentro de este item van una serie de recomendaciones, que se relacionan con el manejo del cerebro de la computadora. La primera, mantener el sistema operativo y los programas que al día, lo que implica instalar las actualizaciones de rigor. El hecho de volver a formatear el disco ha sido comparado con el acto de “limpiar el colesterol” del organismo: en una laptop se traduce en archivos huérfanos, entradas de registro abandonadas, virus y spyware. A esto se le suma la eliminación de los archivos que son necesarios.