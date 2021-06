Durante los últimos años hemos escuchado términos relacionados con la perfección de la sonrisa haciendo de la estética dental un paradigma de la vida moderna. En el día a día llegan los diferentes conceptos que se orientan a tener similitudes con las sonrisas de famosos, pero la odontología moderna encamina la perfección hacia lo natural.

Los dientes se pueden alargar, aclarar, alinear, corregir formas para tener sonrisas sanas y muy atractivas. Con el advenimiento de las tecnologías unidas a la pericia del clínico se logran sonrisas espectaculares con técnicas que van encaminadas a conseguir lo deseado sin desgastar los dientes tales como blanqueamientos láser, carillas o veneers, lentes de contacto dentales o lumineers.

Otras condiciones orales requieren de preparaciones dentales como son las coronas e implantes. Todo lo anterior permite barajar opciones y materiales con resultados finales excelentes, indica la doctora Tarsys Loayza Roys.

Es importante destacar que debemos hacer la elección de los materiales correctos para evitar cambios de color y fracturas futuras. Los materiales de calidad tienen cada uno un objetivo físico-clínico y no debemos variar sus indicaciones absolutas, esto coadyuvado a una exhaustiva planificación.

Se hace necesario informarle a los pacientes las especificaciones y durabilidad de los materiales existentes, ejemplo, resinas, disilicato de litio, zirconia etc, donde no se debe escatimar por su valor el uso adecuado e indicado, porque pueden darse resultados no satisfactorios afirma la profesional.

¿Cuáles son los parámetros para lograr perfección y naturalidad?

En un tratamiento estético dental deben confluir todo lo que inspira la modernidad actual y la identidad. Una linda sonrisa permite proyectar distinción, éxito y sensibilidad, todo esto bajo cánones fehacientes de calidad y excelencia.

¿Cómo se logra la calidad?

Una planificación minuciosa y responsable está impregnada de tecnología, excelencia y estándares máximos para cumplir los objetivos de un resultado exitoso. No sólo confluyen en su producción elementos clínicos y de formación profesional, sino el arte. La visión clínica está unida a la formación académica, pero la perfección está unida a la habilidad y sensibilidad artística.

La sociedad actual se encamina a lo perfecto las sonrisas no escapan de éste paradigma futurista hoy se llenan de lo artístico y lo clínico con el toque icónico de la creación natural.