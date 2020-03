La naturaleza enseña

Me pregunto y seguramente tú también te preguntas ¿cómo es que pueda provenir una pandemia de un país que tiene la capacidad de construir un hospital en diez días, para atender 1.000 pacientes, dotado con la más alta tecnología? ¿Y esa se propague a países, élite mundial de la cultura y de avances tecnológicos e industriales, y tampoco la puedan detener?

Pienso, me hago elucubraciones, me doy respuestas. Cada uno tendrá algo para compartir.

Hoy mi reflexión acompaña la de la psicóloga italiana Francesca Morelli, expresada en un artículo brillante y certero dirigido a sus vecinos italianos publicado el 10 de marzo en la Revista Vita, el cual recomiendo leer.

Nos dice en su artículo la doctora Morelli: “Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando estas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar...”

Conjuntamente traigo para reflexionar apartes de un artículo del español Francisco Nácher escrito hace ya varios años.

Mi reflexión

En este momento, todos los gobiernos emiten leyes que ayudan a evitar la propagación del virus que ha producido esta pandemia. Junto a la emisión de ellas, presentan las sanciones para quienes no las cumplan. ¿Cómo entendemos la palabra LEY? Como un mandato, una orden, una exigencia.

Cuando se promulga una ley, es porque se considera útil y conveniente para la sociedad. Los órganos legislativos, los científicos, los eruditos, promueven continuamente leyes, sanciones y programas para la justicia, la economía, la salud, la movilidad, la seguridad etc. La pregunta que hoy hago, es si esas leyes están realmente salvaguardando “el equilibrio universal” al cual se refiere la doctora Morelli.

¿Los estados, los grupos científicos, los ambientalistas, promueven y salvaguardan la más sagrada de todas las leyes? La ley natural.

La Ley Natural

¿Qué es la Ley Natural? El Doctor Francisco Nacher la define: “Es la existencia de una sucesión de hechos entrelazados, en series sucesivas, de modo que unos siguen a otros inevitablemente.”

“La Ley Natural no es promulgada por decreto”. No castiga, ni su infracción es delito. Y al no ser humana no se puede infringir. Y al no prever castigos, no hay que considerar como tales los efectos de su no observación...”

Y continua, “porque la Ley Natural, o se observa y todo va bien, o se infringe y acaecen los efectos previstos por ella por esa no observación.

“La Ley Natural no nos ordena que hagamos esto o aquello. Simplemente funciona tal y como está concebida y no distingue nada más que si se han dado las premisas que ella prevé para producir los efectos que contiene, al margen de todo lo demás... El que quiere trigo tiene que sembrar trigo. Porque si necesitando trigo, siembra centeno obtendrá centeno, según la ley natural de la cosecha...”

¿Qué dice la Doctora Morelli?

“En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro: la única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables. La corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean, y que tú dependes de ellos...

Continúa: “A volver a poner a papá y mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia...

Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad ya está bastante en deuda, y que esta epidemia nos lo está viniendo a explicar a caro precio”.