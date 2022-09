La moda sostenible es posible con iniciativas en la industria

En la jornada también se dieron a conocer algunos logros de Dafiti a nivel regional para el 2021 (Colombia, Argentina y Chile): 7,5% del valor neto de la mercancía es de origen sostenible, el 95% de los desechos producidos se desviaron de los vertederos y el 6,5% de la línea de producción es realizado con materiales de impacto positivo. (Lea aquí: Gafas de sol, el complemento de cualquier look)

Jaana Quaintancee-James explicó que entre los avances en materia de sostenibilidad del Global Fashion Group el año pasado, el 90% de las marcas aliadas cumplen con las normas de derechos humanos del grupo GFG; es decir, que garantizan un entorno laboral seguro y unas condiciones de trabajo dignas en toda la cadena de suministro.

El Roundtable de Sostenibilidad fue realizado con el objetivo de reunir marcas para facilitar el diálogo acerca de la sostenibilidad, traer a la luz lo que está ocurriendo en la industria y saber cómo enfrentar los retos y cómo hacerlo de manera conjunta. “En lo que respecta a las conclusiones principales, personalmente me he dado cuenta que en Colombia las marcas están llevando a cabo muchas actividades en materia de sostenibilidad, lo cual me parece sorprendente”, indicó Jaana Quaintancee-James.

Ya se ha planificado una estrategia con compromisos hasta 2030 que están divididos en tres pilares: Acciones contra el Cambio Climático, que tiene el objetivo de minimizar y disminuir nuestra huella de carbono; Circularidad y Consumo Consciente, donde incentivan a hacer la economía circular, como por ejemplo ofrecer productos de segunda mano para los clientes, y el tercer pilar: Comercio Ético y Justo, que son iniciativas directamente asociadas a la cadena de suministros; por ejemplo, acciones de capacitación en temas de derechos humanos.