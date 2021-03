Nos dedicamos hoy a reflexionar sobre ese SER complementario del hombre: ¡la mujer! Vamos a traer a este espacio frases celebres de famosos que describen su esencia. Durante este mes abundan en los chats, los mensajes que destacan el valor de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, desde procrear y cuidar de la familia; su persistencia por ganar espacios y derechos hasta convertirse en generadora de cambios fundamentales, que han impactado a nivel mundial.

Algunas de estas frases, han servido para iluminar la pluma de escritores, quienes seguirán dando visibilidad a la mujer por mucho tiempo.

A continuación un registro de la inspiración de frases sobresalientes:

“Hay una mujer al principio de todas las cosas”. (Alphonse de Lamartine).

“Sin la mujer, la vida es pura prosa”. (Rubén Darío).

“En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo”. (Helen Mirren)

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país”. (Margaret Thatcher)

“Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No creen que el poder esté en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz”. (MalalaYousafzai, activista pakistaní).

“En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones”. Woody Allen

“Quien quiera ver prosperar sus negocios, consulte a su mujer.” Benjamín Franklin

“Si falta la diplomacia, recurrid a la mujer”. Carlo Goldsoni

“Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre”. José Martí

“Toda mujer es madre aunque no tenga hijos”. José Narosky

“Una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre”. Severo Ochoa

“El alma y la inteligencia de una mujer están en su corazón”. (Rémy de Gourmount)

“La intuición de las mujeres es más precisa que la certeza de un hombre”. (Rudyard Kipling)

“Si hay debajo de la luna cosa que merece ser, estimada y apreciada, es la mujer buena; y en comparación con ella, el sol mismo no luce y son oscuras las estrellas”. (Fray Luis de León)

“Los hombres quieren ser el primer amor de la mujer: Las mujeres, más inteligentes, quieren ser el último amor del hombre”. (Oscar Wilde)

“El hombre busca la felicidad, la mujer la espera”. (Séneca)

“Todo en las mujeres es corazón”. (Risghter)

Y ellas les traen mensajes a ellas:

“Continúa a pesar de que todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti”. (Madre Teresa de Calcuta)

“Nunca se debe gatear cuando se tiene impulso de volar”. (Hellen Keller)

“No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. (Coco Chanel)

“Lo imposible no existe para una mujer, sólo le toma tiempo conseguirlo”. Carolina Herrera

“Una mujer es como un saquito de té: nunca sabrás lo fuerte que es hasta que la metes en agua caliente”. (Eleanor Roosevelt).