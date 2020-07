Kany García y sus canciones a la carta

Como quien hace una reserva en el restaurante preferido, para compartir con la persona indicada y en el momento preciso, así se dio este álbum de la portorriqueña Kany García, quien sin proponérselo, sacó de su alma las letras más sentidas y les buscó compañía para ser interpretadas.

“Mesa para dos” es un proyecto que llega sin previo aviso, y como ella misma afirma, ‘la agarró con los calzones abajo’, porque si bien estaba en medio de una gira y con un montón de planes para el 2020, de momento todo se fue al encierro en las casas, con la incertidumbre de los músicos, los escenarios y en ese ciclo de inestabilidad, donde ha ocurrido de todo en todos, llegó la inspiración.

Tratando de caer en estabilidad y balance, Kany se le mide a los ‘en vivo’ a través de sus redes, una conexión provechosa con la gente, que le dio el impulso para escribir. A partir de allí y con las llamadas de los colegas para indagar en qué pasan los otros el tiempo, apareció ese sentido de necesidad que le indicaba que debía estar acompañada para no percibir tanto el confinamiento, al final, estaban tres o cuatro colaboraciones dando pie a terminarlo en compañía.

De otra parte, advierte que a todos por alguna razón nos ha venido bien la tecnología y lo que ofrece para acercar, lo define como un ‘salvavidas emocional’ que permite ver a la familia, amigos y todo el que se quiere a través de una pantalla, entonces unirse por medio de una canción en esta etapa, le representó una ilusión que se fue materializando en un disco.

Dos canciones escritas en febrero, fueron el punto de partida de “Mesa para dos”, una de ella es “Se portaba mal”, grabada entonces en México al lado de Mon Laferte y estaba el plan de escribir una canción y grabarla en España con Leiva, pero es ahí donde entra el proceso del confinamiento y otra serie de desafortunados sucesos, que los obligó a reescribir la letra desde casa.

El álbum es un producto del confinamiento, por eso para Kany García era muy importante que de la misma forma en que se gestó, viera la luz. Cree que lanzarlo más adelante, no sería lo mismo, además su público tiene mucha necesidad de música y conexión.

Una canción para cada amigo

Es de aclarar que “Mesa para dos”, es decir, el séptimo álbum de Kany, está en su totalidad compuesto por duetos. Ante esto, la cantautora explica que hubo dos vertientes, una era la canción creada en casa y la visualización de la misma a través de una buena compañía, como cuando le pareció que tenía mucho de Carlos Rivera, lo llamó y se la propuso. La otra era pensar en un gran amigo y escribir, como sucedió con Carlos Vives y el tema “Búscame”, que tiene el ADN del samario.

La portorriqueña indica que, como nunca, lo que más tuvo fue tiempo, se levantaba y se acostaba con una agenda libre de compromisos y cuando eso está, lo mejor es utilizarlo a favor, para ella fue muy bonito levantarse y dedicarse por completo a hacer música, algo que nunca sucedía, entre entrevistas, presentaciones y viajes, se iba un espacio valioso.

Al igual que a la mayoría de personas en el mundo, el confinamiento la tomó por sorpresa, llegó corriendo a casa procedente de México, allá quedó su guitarra y como hace cinco años está radicada en Miami, la conexión con su familia en Puerto Rico, se favorece con las nuevas herramientas tecnológicas.

Kany aprecia todo esto y lo considera la mejor ‘tabla de salvación’, sabe que de no tener comunicación constante con su madre el nivel de ansiedad sería muy alto, pero afortunadamente ya es defensora de las redes, de las video llamadas, y éstas últimas además se suman para reuniones virtuales de amigos con cena y vino a través de la plataforma zoom, agregando que nunca había compartido tanto con ellos en piyama.

Un álbum único

“Mesa para dos” es el séptimo álbum de Kany, precedido del exitoso “Contra el viento”, sin embargo advierte que como en todos su trabajos, se rescata que existe una clara división de temática, letras cuidadas, asunto social, melodías, pero la diferencia en este con respecto al anterior es lo minimalista del concepto, por las razones obvias, músico que se sumara, tenía que grabar desde su casa y con buen nivel, entonces aquí cada canción se defendió sola.

Indica que hay bellezas en la sencillez, aunque fue una locura total. Nada va a superar eso que se hizo con Catalina de Monsieur Periné en el campo grabando con un celular, mientras Goyo de ChocQuibTown lo hacía desde su casa con todos los equipos, pero al final tenían que sonar igual.

Carlos Vives también lo hizo desde su casa aprendiendo de tecnología, Pedro Capó tuvo la fortuna de ir a un estudio vecino y grabar bajo los mejores términos, sin embargo en todos hubo congruencia, para lo que se lleva los honores el productor Julio Reyes, que por tercera vez trabaja con Kany, llevando como siempre el bote a la orilla.

Zoom se convirtió en un aliado al momento de escribir la canción con Camilo, fue divertido y aunque estaban cerca, no pudieron encontrarse en el estudio por ese miedo al contagio que tomó partida en el inicio de la cuarentena. “Mucha gente me decía que cómo iba a sacar un álbum en treinta días, que estaba loca, persistí y ahí está porque al no creer que esto iba a durar tanto, me esforcé para que fuera consumido en pandemia”, advierte.

Cuatro colombianos están en el álbum, lo cual denota la afinidad de la cantautora boricua con el país y su cultura. Indica que Colombia tiene un nivel muy alto y sus mayores contactos están acá, desde el productor, hasta el ingeniero de mezcla, entonces suma seis colaboraciones.

En el anecdotario hay para disfrutar también. La canción con más grado de dificultad fue “Qué pasen los días” con el brasilero Gustavo Lima, el no habla español y conseguirlo en su país, con tanto nivel de contagio, buscarle un traductor y luego que él la entendiera, no fue fácil, pero es tanto el amor por la música, que se logró, previa advertencia a Kany, quien está comprometida para hacer una canción en portugués.

Kany García anota que la incertidumbre que se está viviendo actualmente, impide que tenga expectativas con el álbum, por lo que todo lo que se logre es ganancias, sin embargo al mirar los números con respecto al consumo del disco, queda en shock, toda vez que la gente lo está consumiendo de una forma maravillosa.

“De esto he aprendido que debo vivir el presente sin pensar en el mañana, disfruto esta etapa de promoción hablando de lo que más me gusta y lo que viene será un regalo, pues no saber que viene, hace que disfrutemos el ahora y eso vale mucho”, aclara.