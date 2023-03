Kany García viene a cantar, y Cartagena la espera

Al buscar una colaboración, primero miro la lista de amigos antes de ver la de números uno en las diferentes plataformas así invito a quien me va a acompañar”

Kany García

Kany ha planeado en esta oportunidad una gira larga que ocupa prácticamente todo el 2023, incluso Europa entra en esta lista, ante lo cual indica que no sigue un guion único, porque aun cuando las canciones puedan ser las mismas al momento de interpretar un concierto y otro, la diferencia está en el discurso.

“Hay países muy apasionados, en otros no quieren que hable, sólo que se cante y mucho, mientras otros necesitan escuchar palabras, que les cuente cosas, para mí un factor importante es conocer el país, y si no lo logro, por lo menos enterarme de lo que sucede allí y qué es lo que a la gente le preocupa y quiere tratar para poder direccionar el concierto a ellos. Lo curioso es que todos estos países son felices con las mismas canciones y eso me permite ver reacciones espectaculares”, manifiesta la artista.