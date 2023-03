Juan Palau está pagando un karma

Juan Palau

Al reggaetón le queda vida

Desde que Latinoamérica abrió ese camino para que la música urbana tomara fuerza en sus exponentes, las innovaciones han sido una constante que le imprime más exigencia a quienes se precian de seguir esa corriente que ahora se mantiene en la cúspide mundial.

Palau no extraña lo que encontró en 2015 cuando inició como solista y ya se ha superado a la fecha, sabe que mantiene su esencia y valora esa calidad que se le imprime ahora al género al hacer música más contundente, donde, en su caso, la capacidad vocal muestra avances significativos, lo mismo que los videos, shows e imagen.

Analizando esos cambios ajenos a su proceso y que actúan sobre el género, afirma que siempre será música urbana, independientemente de que se fusione con otros ritmos. “En el caso de “Karma”, se trata de un reggaetón muy pop, pero igual sigue enmarcándose en su corriente original, porque la música urbana tiene épocas, en algunas el pop es más fuerte, igual sucede con el perreo o el trap, son momentos, pero sin duda el reggaetón es el género que nos representa en Latinoamérica y le queda mucha vida”, manifiesta.

Reacio a casarse con un sonido, Palau advierte que pese a las críticas recibidas y que van en ambos extremos, afirma no saber si está bien o mal, pero es lo que le nace y el día que deba ceñirse a parámetros impuestos, deja de hacer música.

“No recurro a estrategias, simplemente hago lo que me gusta y es lo que sale al aire, nunca he trabajado bajo ese concepto comercial que según algunos es lo que funciona, mi estilo es complejo, hoy puedo lanzar un pop, pero después me voy por una salsa urbana, también me suena un regional mexicano, entonces yo me defino por el color de la voz, la identidad y la forma de las letras”, agrega.

Basado en lo anterior, huyendo siempre de la monotonía, el EP que viene preparando a su ritmo, tendrá de todo, como expresa. “Van a encontrar letras románticas, muy alegres, sonidos que ya conocen pero que estoy adaptando al reggaetón, en resumen, de todo”, afirma emocionado.

Dentro de esas colaboraciones tan usuales y que él no deja de lado, anuncia la próxima con la Dj Marcela Reyes, es una canción de ella y a ritmo de guaracha, para la que también ya se grabó el video en Medellín.

La otra faceta

Si bien Juan Palau es una de las figuras más prometedoras de la música en Colombia, no se puede obviar su exitosa incursión en la televisión, con un personaje muy diciente en una serie que para su fortuna, goza de prestigio internacional, “La Reina del Flow”.

“Drama Key” ha sido su tiquete a un mundo de cámaras que en el exterior se le reconoce fácilmente y aunque ahora está enfocado en su carrera musical, no descarta un regreso a la actuación, porque de esa experiencia quedó un buen resultado.

Reconoce que su nombre suena muy bien fuera del país. Se siente muy cómodo en España, lo mismo que en Centroamérica, precisamente en Guatemala tuvo la oportunidad de protagonizar una película que se estrenará este año y Puerto Rico le dio un gran recibimiento.

Aunque es consciente que no es fácil lograr que la fórmula música-actuación se pueda dar en todas las producciones, espera que llegue algún proyecto con esa unión, donde no sólo es cantar, sino que haya reggaetón y un buen personaje para interpretar.

Actualmente mide todas sus capacidades como persona en “La Isla de los famosos”, el reality donde la supervivencia al límite es protagonista y él, en su participación puso a prueba sus destrezas y debilidades, por lo que cataloga este paso como la mejor experiencia que ha vivido hasta ahora.