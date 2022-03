No hay álbum por ahora, viene el primer EP de Juan Palau, del cual ya está listo el intro, que a su manera de ver, lo representa mucho.

Nace en Medellín, junto a dos productores brutales que se llaman Cobuz y Bustta, con el firme propósito de hablar de esas libertades que en la actualidad se puede dar una mujer. No soy ni feminista, ni machista, sólo digo que disfrutemos sin hacer daño. Con esta canción nació primero la pista y ésta nos fue llevando a un “perreo” pero desde el punto de vista femenino, y todo culminó con la colaboración de Adso.

¿Cómo defines la compañía para ese tema?

Al llegar con la canción a Bogotá, pensé que hacía falta algo; ya venía escuchando al venezolano Adso y comparé su color y forma de escribir, pensando de inmediato que sería el indicado para acompañarme, lo contacté y sin explicarle de qué se trataba, me entregó el verso que cambió todo y lo posicionó allí.

¿Qué te ha influenciado?

Definitivamente la salsa. Mi familia es de Cartago, Valle, entonces ese género siempre estuvo ahí, también el reggaetón de Daddy Yankee, la propuesta de Residente, y un rapero estadounidense que se llama Macklemore.

¿Qué opinión tienes del crecimiento de la música urbana?

El reggaetón no se cansa de avanzar, cuando se cree agotado, se “cambia la camiseta” y sale renovado. Creo que hay muchos recursos para esa música, tantos que yo como artista urbano, desconozco el origen de esa abundancia, aunque en parte tiene que ver con la colaboración de otros géneros que lo han enriquecido.

¿De dónde vienen tus letras?

Del día a día. Tengo muchas amigas y siempre las escucho, también amigos que cuentan sus vivencias, y al unir las dos versiones de la historia, encuentro el mejor material para componer.

¿Cómo ha sido tu evolución desde “Pa’ la playa” a estos días?

Esa canción es especial, venía con todas las raíces del teatro y quería componer algo diferente, estaba probando y funcionó. Desde entonces el avance es muy evidente, lo que trae “En su mirada” es mi madurez.

¿Quieres volver a actuar?

Yo estudié teatro y sigo en ese mundo, y si bien la música demanda tanto tiempo, al punto que debo estar 24/7 en el todo lo que tiene a su alrededor, puedo organizar la agenda y combinar esas dos pasiones.

¿Qué puedes decir de “Drama Key”?

Lo quiero mucho, me puso en muchos ojos, no sólo de Colombia, estoy en todo el mundo y luego cuando me encuentran en redes sociales, la gente asocia que realmente y más allá de la serie, “Drama Key” canta.

¿Qué le han aportado las redes a tu carrera?

Son fundamentales, el medio propio para comunicarme.

¿Proyectos a corto plazo?

Mucho trabajo. Primero la Teletón en Guatemala, voy como artista invitado a ese país que después de Colombia fue el que me abrió las puertas. También un show en el Coliseo de Puerto Rico que me tiene muy emocionado.