Juan Fernando Velasco regresa más POPular

El artista ha estado inmerso en el estudio de grabación y posteriormente en medios desde que empezó 2022, el motivo no es otro que su nueva producción discográfica, la cual hace un giro muy actual y se adentra en el género popular sin perder el norte de esos temas románticos que le identifican.

El cambio

Juan Fernando Velasco siempre ha buscado que sus discos respondan a la necesidad artística del momento que esté viviendo y lo que esté pasando, no va tras el éxito radial inmediato, de otra parte su estilo de música no se encamina totalmente por el aspecto comercial, sus canciones muy exitosas se salen del espectro que dictamina lo consumido.

Está muy seguro de lo anterior, sin embargo, en este proyecto que lleva su música a las versiones populares, lo que quiso hacer fue una fusión entre eso que se ha perdido en el público masivo y que representa la manera de hacer pop y acercarse a lo que tampoco es novedoso, es decir, la música latinoamericana.

Para él la música popular colombiana es por entero un reflejo del sentir latinoamericano. “Hay requintos, acordeón, guitarras, bajos acústicos, también vihuelas, instrumentos que he usado en anteriores producciones, en específico con los álbumes de música tradicional ‘Con toda el alma’ y ‘Misquilla’, que hacen un rescate de ese sonido”, afirma.

Ante esta explicación, es fácil advertir que “Juan Fernando Velasco POPular”, no es un territorio en el cual el artista se siente ajeno, hay instrumentación que nunca había usado, como la tuba, de la que ahora expresa satisfacción por esa sonoridad que ofrece, pero igual tiene que ver con el acercamiento a un estilo más actual que permite utilizar el lenguaje que acostumbra, el de las letras que cuentan historias muy cuidadosas con la estética de la palabra.

Con la música popular colombiana, Juan Fernando Velasco encuentra el espacio para traer sus canciones sin “traicionarse”, al tiempo que se permite llegar a un gran público que hoy se inclina por este género.

La discografía del ecuatoriano es muy amplia, se basa en más de 20 años de carrera, por tanto escoger los temas que serían reversionados no le resultó una tarea ardua, toda vez que algunos de esos éxitos son identificables y no había dónde perderse, no obstante asegura que si fue más complicado escoger una canción nueva para este repertorio que derivó en “Nuestro juramento” interpretada junto a Alzate.

El álbum consta de ocho temas, y uno de ellos es inédito, se llama “Tus besos”, coautoría con Pipe Bueno y otros artistas, porque se le quería incluir algo fresco, lo que llevó a incluir esta nueva canción.

Las buenas compañías

“Juan Fernando Velasco POPular”, es un álbum que dista de los trabajos anteriores del cantautor. Al recurrir al género popular, invitó a los máximos exponentes colombianos, también trajo a los mexicanos Ana Bárbara y Espinoza Paz, quienes no dudaron en sumarse al proyecto.

Dentro de estas figuras nacionales están Arelys Henao, considerada la Reina de la música popular, también se sumaron Alzate, Marbelle, Jessy Uribe, Paola Jara, y después llegó la idea de invitar a un artista que no es del género, pero que representaba un aire fresco en la propuesta, se trata de Silvestre Dangond.

Para completar la nómina de escogidos, Velasco aprovechó su entrañable amistad con un grande de México, por quien además profesa admiración y respeto, de esta manera llegó Espinoza Paz, y más adelante surgió la posibilidad de contar con Ana Bárbara, una imponente artista, que al igual que su compatriota, hacen parte del regional de su país.

Define a este grupo como extraordinario, algunos artistas tuvieron la oportunidad de involucrarse más en la producción, sin embargo, la experiencia fue satisfactoria al ver que cada uno fue con certeza a hacer lo suyo y la propuesta no tuvo reparos al tratarse de un género nuevo para él.

“Existe una línea cada vez más delgada entre la música latinoamericana en general. Los requintos, las guitarras, el acordeón y otros instrumentos particulares como las trompetas, el violín y el charango, se comparten y dejan que los ritmos se entiendan y disfruten sin importar el país de procedencia”, indica para reafirmar el contexto de su álbum.

Satisfecho con el trabajo realizado, Juan Fernando lo siente diferente a lo hecho anteriormente y disfruta el montaje en vivo que alista para la gira que se avecina y en la cual obviamente se incluye. Está seguro que la propuesta le dará un giro positivo a su show, porque si bien son sus canciones conocidas, vienen en otra dinámica.

Para este cantautor, por suerte, siempre queda algo pendiente. De no ser así, está seguro que la ilusión se termina, la vida acaba, porque precisamente esos pendientes se originan en el andar, en su caso llegan en forma de música.